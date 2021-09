September supermaand op streamingdiensten: dit zie je op Netflix, Disney+ en Streamz

NETFLIX

‘Casa de Papel’, seizoen 5 - vanaf 3 september op Netflix

Eindelijk is het zover: Netflix pakt uit met het vijfde en laatste seizoen van ‘Casa de Papel’. Binnenkort weten we hoe het afloopt met El Professor en zijn bende gehaaide inbrekers. Die laatsten zijn nog altijd in de Spaanse Nationale Bank, waar ze zich al meer dan 100 uur bevinden. Om het helemaal spannend te maken krijgen ze dit seizoen ook een nieuwe vijand: het leger.

‘Into The Night’, seizoen 2 - vanaf 8 september op Netflix

Na een succesvolle start van deze deels Belgische productie keert ‘Into The Night’ terug voor een tweede seizoen. Nadat de zon plots dodelijk is geworden, zoeken de voormalige vliegtuigpassagiers de veiligheid op in een ondergrondse kelder. Maar is het daar écht wel zo veilig? Want hun militaire gastheren zijn niet bepaald blij met hun komst...

‘Sex Education’, seizoen 3 - vanaf 17 september op Netflix

Terug wegens groot succes: ‘Sex Education’ is toe aan een derde seizoen. Het is een nieuw schooljaar, en er zijn ook nieuwe relaties ontstaan. Hoofdrol Otis heeft alleen ‘casual’ seks, terwijl Eric en Adam officieel een koppel zijn. En Jean? Die heeft er binnenkort een baby bij. Intussen probeert leerkracht Hope de losbandige studenten van Moordale in het gareel te laten lopen.

‘Lucifer’, het laatste seizoen - vanaf 10 september op Netflix

Dankzij Netflix krijgt ‘Lucifer’ dan toch een langverwachte ontknoping, tot groot jolijt van zijn vele fans. Wat er staat te gebeuren in het laatste seizoen: Lucifer krijgt promotie, maar wil hij de job eigenlijk wel? Intussen bereidt Chloe zich voor om haar werk als detective op te geven.

‘The Afterlife of the Party’ - vanaf 2 september op Netflix

Cassie leeft om te feesten... tot ze helemaal niet meer leeft. Het tienermeisje komt om bij een vreselijk ongeluk, maar toch blijkt ze niet helemaal weg te zijn. Het is nu aan haar om haar fouten recht te zetten vanuit het hiernamaals. Dat moet wel, want anders krijgt ze ‘haar vleugels’ niet. Hoe dat afloopt, zie je vanaf 2 september in deze Netflixfilm.

DISNEY

‘Dat ene woord: Feyenoord’ - vanaf 1 september op Disney+

Voor voetbalfans uit de benelux: Feyenoord. Club van het volk, gelegen aan de Rotterdamse Maas maar met een supportersschare door heel Nederland. En ver daarbuiten. Voor het eerst in haar 112-jarige historie opent Feyenoord nu alle deuren. De club wordt van binnenuit gevolgd in het seizoen 2020/21, waarin het uiterste wordt gevraagd van de trainer, spelers, directie en de supporters. Terwijl de club worstelt met de enorme impact van de COVID19-crisis botst het heden met het verleden, in een zoektocht naar een betere toekomst. Unieke beelden uit o.a. de kleedkamer en boardroom brengen de club en alle hoofdrolspelers dichterbij het publiek dan ooit.

‘American Horror Stores’ - vanaf 17 september op Disney+

‘American Horror Stories’ is een spin-off van Ryan Murphy en Brad Falchuks bekroonde serie ‘American Horror Story’. De wekelijkse serie zal in elke aflevering een ander horrorverhaal laten zien. Sinds 2011 hebben de makers van ‘American Horror Stories’ het horrorgenre opnieuw vormgegeven met verschillende afleveringen over een griezelige instelling, een heksenkring, een rondreizende freakshow, een spookhotel en zelfs de apocalyps. De televisieserie heeft een enorme fanbase weten te creëren van mensen die vol verwachting uitkijken naar het volgende hoofdstuk.

‘The New Mutants’ - vanaf 10 september op Disney+

In deze angstaanjagende actiefilm gebaseerd op de gelijknamige Marvel-comics, worden vijf jongeren met bijzondere krachten gedwongen om een behandeling te ondergaan in een geheim instituut, om zogenaamd te genezen van de gevaren van hun krachten. Al snel wordt duidelijk dat hun opsluiting deel uitmaakt van een grotere strijd tussen goed en kwaad.

‘Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles’ door Billie Eilish - vanaf 3 september op Disney+

Billie Eilish maakt haar debuut op Disney+ met de originele concertfilm ‘Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles’. Deze special, die kort op haar gloednieuwe album ‘Happier Than Ever’ volgt, brengt vanuit de legendarische Hollywood Bowl intieme uitvoeringen van elk nummer op het album in dezelfde volgorde.

De kijkers worden meegevoerd op een droomachtige reis door Billies woonplaats Los Angeles die beroemde locaties aandoet. De film bevat tevens gastoptredens van singer-songwriter Finnaes, het Los Angeles Children’s Chorus en het Los Angeles Philharmonic onder leiding van Gustavo Dudamel, plus de fameuze Braziliaanse gitarist Romero Lubambo.

‘Star Wars Visions’ - vanaf 22 september op Disney+

Zeven Japanse anime-studio’s gooien hun unieke talent en visie in de strijd in ‘Star Wars: Visions’ − een verzameling van geanimeerde kortfilms, exclusief beschikbaar op Disney+. Als een eerste formele kennismaking met anime, draagt elke kortfilm in deze reeks een unieke Japanse sensibiliteit, wat in veel opzichten aansluit bij de toon en geest van de Star Wars-verhalen. Vanaf het begin hebben de verhalen over het Star Wars-sterrenstelsel zich laten inspireren door de Japanse mythologie en de films van Akira Kurosawa, naast vele andere invloeden. Deze nieuwe visies zullen dat culturele erfgoed verder verkennen via de unieke animatiestijl en het originele perspectief van elke anime-studio.

STREAMZ

‘Brothers by Blood’ - vanaf 15 september op Streamz+

Matthias Schoenaerts die ernstig en bezorgd kijkt in een Amerikaans misdaaddrama? Wees maar zeker! De Belgische acteur schittert in de film naast ‘The Suicide Squad’-ster Joel Kinnaman. De beide mannen spelen personages die zich bevinden in een wereld van misdaad en geweld. De film is gebaseerd op het boek ‘Brotherly Love’ uit 1991. Het verhaal: een jonge Peter kijkt hulpeloos toe hoe zijn zusje wordt aangereden door een auto, die gelinkt wordt aan de Italiaanse maffia. Ook zijn familie blijft geschokt achter. 30 jaar later wordt Peter nog steeds door deze tragische gebeurtenis achtervolgd.

‘Knives Out’ - vanaf 29 september op Streamz+

Een heerlijke whodunnit van Rian Johnson. De cast van deze film doet je duizelen: Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Michael Shannon, Don Johnson, Christopher Plummer en Toni Collette. De film kreeg een Oscarnominatie voor het scenario van Johnson en momenteel zijn er ook twee sequels gepland. Het verhaal: schrijver Harlan Thrombey wordt dood aangetroffen in zijn huis, vlak na zijn 85e verjaardag. Detective Benoit Blanc wordt ingeschakeld om het mysterie op te lossen, wat een behoorlijke opgave blijkt.

‘Scenes from a Marriage’ - vanaf 13 september op Streamz en Streamz+

Oscar Isaac en Jessica Chastain ontbinden hun acteerduivels in een moderne tv-remake van de gelijknamige film van de iconische Zweedse regisseur Ingmar Bergman uit 1973. Beide acteurs spelen een getrouwd koppel dat uit elkaar spat in een verhaal boordevol liefde, haat, verwijten en verlangen. Scenes From a Marriage is een rauw 5-delig relatiedrama dat ook werd geselecteerd voor het Filmfestival van Venetië. Het verhaal: Mira en Jonathan zijn een modern getrouwd koppel. Ze doorploeteren de obstakels van hun huwelijk, de liefde en de pijn die gepaard gaat met de passie die tussen hen vervaagt. Een intense breuk dringt zich op.

‘Monster Hunter’ - vanaf 15 september op Streamz+

De recentste spektakelfilm van Paul W. S. Anderson, die zich al een tijdje specialiseert in actievolle B-films. ‘Resident Evil’-gezicht Milla Jovovich mag haar coole zelve nog eens zijn als een luitenant die het moet opnemen tegen gigantische beesten met bijzondere krachten. Ook onderdeel van de cast: Tony Jaa en Ron Perlman.

‘Regenboog’ - vanaf 8 september op Streamz

Een eigenzinnige reconstructie van de Wereldkampioenschappen wielrennen die ooit in België georganiseerd zijn. Van het allereerste op Belgische bodem in Luik in 1930 tot het laatste in Zolder in 2002. Een productie van Lonely Alien gemaakt door Ludwig Bollaerts.

