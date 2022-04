Seppe Nobels staat door ‘Restaurant Misverstand’ anders in het leven: “Ik ben vaak in tranen naar huis gereden”

“Ik was zo blij toen ze mij vroegen om aan ‘Restaurant Misverstand’ mee te werken”, zegt Seppe Nobels. De keuze voor de Mechelse Antwerpenaar is nochtans de logica zelve. Jaren geleden toonde hij al zijn sociaal engagement. Door lang voor dat hip werd, in te zetten op duurzaamheid en ecologie. Door nieuwkomers een kans te geven. Eerst in z’n restaurant Graanmarkt 13, waar hij tegen de klassieke stroom van de gastronomie in ging. Later in Instroom Academy, zijn huidige, vernieuwende restaurant, dat tegelijk een sociaal project is waar hij vluchtelingen een opleiding geeft. Projecten waar hij levensles oppikte, toch noemt Nobels zijn deelname aan ‘Restaurant misverstand’ een van zijn mooiste ervaringen ooit. “Ik ben in die periode vaak huilend naar huis gereden. Niet van verdriet omdat ik hun situatie zo erg vond. Nee, het waren tranen van geluk, omdat ik dit met hen mocht beleven. Want we hebben niet zomaar een tv-programma gemaakt, maar een documentaire over mensen die nog willen genieten van elke minuut die ze hebben. Dat maakt het zo bijzonder.”