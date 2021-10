Seppe Nobels is tweede finalist in ‘Snackmasters’

TV 'Expeditie Gooris’ brengt Sam en zijn gezin naar Salzburg: “Wat is er daar nu speciaal aan?”

16:31 In een nieuwe preview van ‘Expeditie Gooris’ zien we hoe Sam Gooris samen met zijn gezin aangekomen is in Salzburg. Zijn vrouw Kelly geniet er duidelijk van het kuieren door de straatjes en over de pleinen, maar de Vlaamse zanger zit mijn zijn gedachten ergens anders namelijk op café. “Ik heb dorst”, klinkt het in de video.