Selena Gomez ziet gelijkenis tussen ‘Wizards of Waverly Place’ en ‘Only Murders in the Building’-personage: “Zou een oudere versie kunnen zijn”

“Ik heb het gevoel dat Mabel in zekere zin een oudere versie van Alex is”, zegt Selena aan ‘Entertainment Weekly’. Gomez blikt met een goed gevoel terug op haar Disney-Channelpersonage. Ze ziet veel gelijkenissen met haar nieuwste rol in de Disney+-reeks. Beide dames wonen in New York, hebben een opvallende kledingstijl en weten een humoristische noot te introduceren.

In 2007 zien we een vijftienjarige Selena Gomez in de Disneyreeks ‘Wizards of Waverly Place’. Tot haar twintigste kruipt ze in de huid van Alex, een meisje met magische krachten. “Ik kijk daar nog steeds op terug en lach om bepaalde dingen, gewoon omdat ik het zo leuk vond, we probeerden veel dingen uit.” Vijftien jaar later acteert de Amerikaanse in ‘Only Murders in the Building’. Daar speelt Selena een vrouw met diepe geheimen in een moordverhaal.