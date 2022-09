Sekswerker en sm-meester Alfred uit ‘Het oudste beroep’: “Misschien ontdekken m’n kinderen zo wat ik doe”

TV “Ik wou dat ik hen niet had vermoord”: ‘Squid Ga­me’-regisseur zit in de knoop met plot van tweede seizoen

Het succes van ‘Squid Game’ is bijna ongeëvenaard. Maar het bloederige concept van de serie blijkt ook een donkere keerzijde te hebben. Want doordat er heel wat geliefde personages werden afgeslacht in het eerste seizoen, zit regisseur Hwang Dong-hyuk nu in de problemen voor het plot van het tweede seizoen van de serie. “Ik weet echt niet wat ik moet doen”, klinkt het.

19 september