Sekswerker Alfred uit ‘Het oudste beroep’: “Misschien ontdekken m’n kinderen zo wat ik doe”

Van dit koppel is iedereen al meteen fan in ‘Blind Getrouwd’: “Die zijn echt al heel ‘touchy touchy’”

Na hun huwelijksceremonie en net voor het feest komen de koppels van ‘Blind Getrouwd’ voor het eerst allemaal samen. Ze bekomen even van de eerste emoties en delen hoe zij hun speciale dag al ervaarden. “Ik zie het echt al zitten, en we gaan gewoon alle vier ons eigen padje volgen”, aldus een enthousiaste Florence. Maar van één koppel is iedereen precies al zeker dat dat écht een ‘match made in heaven’ is.

16 september