Seizoensfinale van ‘Lisa’ eindigt met ijskoude douche

TVEn ze leefden nog lang en gelukkig? Not! De seizoensfinale van ‘Lisa’ is donderdag niet geëindigd als een sprookje, maar met een ijskoude douche. Lisa ontdekte in de slotaflevering van het eerste seizoen dat haar droomprins Jonas overhaast getrouwd is met haar eeuwige rivale, Katja. En dat terwijl het er lange tijd naar uitzag, dat die hatelijke halfzus voorgoed uit haar leven zou verdwijnen. De zussenoorlog is dus nog niet voorbij.

Al een heel eerste seizoen koestert de verlegen Lisa (Tinne Oltmans) in stilte meer dan vriendschappelijke gevoelens voor Jonas (Oscar Willems), die bij Massa haar baas was. In de slotaflevering gaf Jonas toe zich ook meer dan goed te voelen bij haar, want hij noemde Lisa zijn allerbeste vriendin. De twee waren erg close geworden omdat Jonas haar van haar storende verlegenheid wilde afhelpen met zijn confrontatietherapie. Daarbij gaf hij Lisa gênante opdrachten, die ze telkens alleen maar met veel assertiviteit en lef kon uitvoeren. Wat ook telkens lukte. Lisa leek haar angsten beetje bij beetje te overwinnen en geraakte zo ook langzaam dichter bij het weke hart van Jonas.

Eeuwig jaloerse broer

Tussendoor leek er in het eetcafé Keetal ook iets moois te groeien tussen Lars (Thomas Van Caeneghem) en Pilar (Naomi Janssens), en biechtte Patrick (Frank Dierens) aan Lisa’s mama Suzanne (Hilde De Baerdemaeker) op dat hij en dus niet zijn broer en Eric (Bert Cosemans) zich schuldig had gemaakt aan witwaspraktijken.

Dat bleken echter nevenverhalen te zijn, want de meeste aandacht in de slotepisode ging naar Gert (Bert Verbeke). De razend ambitieuze en eeuwig jaloerse broer van Jonas kreeg alle spots op zich. Net zoals vorige week, toen hij bij een zakelijke ruzie een fatale klap uitdeelde, waardoor zijn vader Mark (Lucas Van den Eynde) overleed. In plaats van de hulpdiensten te bellen, ensceneerde Gert een verkeersongeval om zich zo van het lijk te ontdoen. Verloren moeite, want er was een getuige van de moord. Katja (Anouck Luyten) zag alles gebeuren via de intercom van het appartement van haar vriend Jonas. Zij wil wel zwijgen over de moord, maar eiste in ruil veel geld. Na wat heen en weer chanteren, afdreigen en opbieden, ging Gert uiteindelijk toch akkoord om Katja 200.000 dollar cash te betalen. Voorwaarde was wel dat Katja en Jonas uit zijn leven verdwenen.

Getrouwd in Vegas

Katja nam het geld aan en vertrok met Jonas meteen naar Las Vegas. Gert dacht dat al zijn problemen opgelost waren, maar Katja en Jonas stonden al snel weer terug in Vilvoorde. Op het moment dat Lisa in de laatste scène van de slotaflevering al haar moed bij elkaar raapte en haar liefde voor Jonas wilde uitspreken, viel Katja binnen met het verrassende nieuws dat ze in een dronken bui met Jonas in Las Vegas getrouwd was. De wereld van Lisa stortte compleet in. Weeral was haar zus de meedogenloze spelbreekster. De slotaflevering eindigde zo met een ijskoude douche voor Lisa en alle kijkers die haar het sprookje met Jonas gunden. Het zal dus allemaal moeten gebeuren in het tweede seizoen, dat na de zomer start.

