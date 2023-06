Seizoensfinale van 'Familie' draait uit op mindfuck voor de kijker: start nieuwe seizoen met dubbele begrafenis?

Bizarre driehoeksverhouding

In de slotepisode stonden drie verhaallijnen centraal. Zo was er als opwarmer de plot rond de bizarre driehoeksverhouding tussen Raven, zijn liefje Louise en stoorzender Jill. Louise gunde haar vriendje al weken veel vrijheid in hun relatie, omdat ze zelf niet zo muzikaal aangelegd is. Maar ze zag hoe Raven bij het componeren van een eerste nummer begeesterd raakte. Raven ging helemaal op in zijn muzikaal avontuur met Jill. Maar Louise kampte ook met jaloezie. Iets wat ze vreselijk vindt, want ‘jaloezie is iets voor losers’ en dus niks voor haar. De kijker ontdekte in de seizoensfinale dat haar negatieve gevoelens terecht waren en dat er veel meer speelt tussen Raven en Jill dan enkel hun gedeelde passie voor muziek. Op een feestje kusten Raven en Jill elkaar innig. Het nieuwe seizoen start na de zomer dus wellicht met een liefdesbreuk, want dit lijkt de relatie tussen Louise en Raven niet te overleven. Jammer, maar helaas.

Nog eens seks

Voor nog meer overspel in de finale zorgde Niko, die samen met Mieke en zijn sparringpartner Sam ook in het web van een zeer vreemde driehoeksverhouding zit verstrikt. De voorbije weken pushte Niko zijn kinderwens bij Mieke, maar door haar medische verleden, moesten ze daarvoor op zoek naar een draagmoeder. De keuze viel op Sam. Een bizarre optie, want Niko had Mieke vorig jaar al eens bedrogen met haar. In de seizoensfinale werd de situatie nog ingewikkelder, want Niko biechtte op dat de twee nog eens seks met elkaar hebben gehad, waardoor Sam onvoorzien zwanger was geworden. Het hele verhaal rond het draagmoederschap was voor Niko dus enkel een dekmantel voor zijn overspel. In deze slotepisode riep Mieke dat ze niks meer met Niko te maken wilde hebben en bij een schermutseling ging ze Sam te lijf. Er vloeide zelfs bloed. Al was het niet meteen duidelijk wie er gewond was en hoe ernstig. Maar dat ook het verhaal tussen Niko en Mieke voorbij is, leek na deze aflevering meer dan duidelijk.

Payback time

Voor de apotheose en een stevige portie horror in de finale zorgde Elena, de moeder van Koen. Zij wilde eindelijk eens weten hoe haar dierbare zoon aan zijn einde was gekomen. Elena lokte Véronique, die de dood van Koen op haar geweten heeft, naar een afgelegen plek om zich te wreken. Ze vond dat het nu de beurt was aan Véronique om een dierbare te verliezen. Payback time, dus. In het slotbeeld lagen Lars en Cédric levend begraven in een doodskist, die door een vernuftig systeem langzaam volliep met water. Véronique probeerde om de kist met haar blote handen uit te graven, maar dat leek niet te lukken. Of toch zeker niet tijdig. De twee slachtoffers stonden op het punt te verdrinken. De kijker werd dan ook de zomer ingestuurd met de mindfuck: start het nieuwe seizoen over twee maanden met een dubbele begrafenis?

