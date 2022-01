Seizoensfinale ‘Lisa’ wordt spannend: maakt noodlottig ongeval een einde aan haar zoektocht naar de ware liefde?

TVHet tweede seizoen van ‘Lisa’ zorgde al voor heel wat spanning. Het kan dan ook niet anders dat de seizoensfinale de kijker zal beroeren. Kruipt Lisa (Tinne Oltmans) gelukkig uit de puinhoop van liefdesproblemen of eindigt ook deze aflevering in een nachtmerrie?

De aflevering van deze avond deed stilletjes het laatste vermoeden. De emotionele breuk met Nathan (Wietse Tanghe) hakte er diep in en Lisa dreigt ook haar droomprins Jonas (Oscar Willems) voorgoed te verliezen. Nog steeds in de waan dat Lisa en Nathan zullen trouwen, staat Jonas namelijk op punt met zijn hebben en houden naar L.A. te verhuizen. Overweldigd door alle emoties liep Lisa letterlijk haar ongeluk tegemoet. Ze liep verward de straat op en werd onderschept door een wagen. Maakt de crash een abrupt en tragisch einde aan haar hobbelige liefdesparcours? Of is dit net het - iets te letterlijke - duwtje in de rug om resoluut voor haar ware liefde te gaan? Lisa’s zoektocht naar de liefde lijkt in de slotaflevering in ieder geval tot een einde te komen.

Nathan zit na de breuk met Lisa in zak en as. Gaat hij in op de verwoede versierpogingen van Babette (Pommelien Thijs) om zo zijn gebroken hart te lijmen? Ook Greet (Marijke Hofkens) en Lars (Thomas Van Caeneghem) krijgen in de slotaflevering hartverscheurend nieuws van Renée (Elke Van Mello) te verwerken.

Volledig scherm Wat staat er te gebeuren met Nathan en Babette? © VTM

En dan is er nog die grote hamvraag: waar is Gert? De kijker zag in de afgelopen weken hoe zijn boosaardige kantje volledig ontspoorde en hoe hij heel wat personages kopzorgen en zelfs doodsangsten bezorgde. Maar nu lijkt Gert nergens meer te bespeuren. Al krijgt de kijker in de slotaflevering een niet mis te verstane aanwijzing…

Terwijl de telenovelle Lisa in winterpauze gaat, zorgt een VIPS-editie van ‘Echte Verhalen: De Buurtpolitie’ vanaf komende maandag 10 januari om 18u20 voor de nodige ontspanning. Lisa keert later dit voorjaar terug met een nieuw seizoen.

De seizoensfinale van Lisa, vrijdag 7 januari om 18u20 bij VTM. Afleveringen zijn ook te herbekijken via VTM GO.

