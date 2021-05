Sean Dhondt duikt op in ‘Lisa’... als zichzelf

TV Hard labeur achter de schermen van ‘Popquiz’: “4.000 mensen getest om handvol kandidaten over te houden”

1 mei Op donderdagavond knalt VTM een ware parel de Vlaamse woonkamers in: de ‘Popquiz’. Met dank aan het Nederlandse televisie-icoon Matthijs van Nieuwkerk, die — immer charmant — vaart in het programma brengt. Maar met zeker evenveel dank aan Senne Guns en Laurens ‘Lokko’ Billiet, de twee muzikanten die live toveren met instrumenten en soundbites alsof het niets is. Noem hen gerust de revelatie van het jaar. De ‘Popquiz’ is hoogst verslavende televisie. Ook al dankzij de uitstekende casting van de quizkandidaten. Televisie op zijn best, bedacht door Tom Lenaerts, een schare sterkhouders van zijn productiehuis Panenka en twee topmuzikanten.