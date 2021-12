Sciencefiction, spanning en drama: deze films en series wil je zo snel mogelijk streamen

Wekelijks schuimt onze redactie de verschillende streamingplatformen af, op zoek naar de beste vijf nieuwe films en series. We vullen onze Kijkgids onder meer aan met het hoofdroldebuut van Mahershala Ali in ‘Swan Song’ (Apple TV+), een razendspannend vijfde seizoen van ‘Gomorra’ (Streamz) en het Italiaans topdrama ‘The Hand of God’ (Netflix). Dit is onze streaming top 5!

1. ‘Swan Song’ - Stiekem gekloond (Apple TV+)

In navolging van zoveel andere Hollywoodsterren springt Mahershala Ali (47) voor zijn volgende project ‘Blade’ ook op de superheldentrein van Marvel. Voordat hij zijn spierballen laat rollen, kaart hij echter ethische vraagstukken over identiteit en sterfelijkheid aan in Apple Original ‘Swan Song’. Voor de Amerikaan is het bizar genoeg zijn hoofdroldebuut in een film, hoewel hij al twee Oscars voor bijrollen in ‘Moonlight’ en ‘Green Book’ op zijn schouw heeft staan. Sf-drama ‘Swan Song’ speelt zich af in een nabije toekomst. Wanneer Cameron (Ali) verneemt dat hij ongeneeslijk ziek is, biedt zijn dokter (Glenn Close) hem een hoogst bijzondere uitweg aan. Om zijn zwangere vrouw Poppy (Naomie Harris) en hun zoontje Cory verdriet te besparen, laat Cameron zich in het geheim klonen. Jack is niet alleen genetisch identiek aan Cameron, maar bezit ook al diens herinneringen, waardoor hij geruisloos Camerons plaats als echtgenoot en vader kan innemen. Tijdens een emotionele reis ontdekt Cameron hoe ver hij bereid is te gaan om zijn familie gelukkig te maken.

‘Swan Song' - nu te zien op Apple TV+

2. ‘The Witcher - seizoen 2' - Mysterie en magie (Netflix)

In 2019 verscheen de dramareeks rond Geralt van Rivia, gebaseerd op de boekenreeks van de Pool Andrzej Sapkowski, voor het eerst op Netflix. Ook het tweede seizoen gaat dieper in op de avonturen van de gemuteerde monsterjager. Hij is ervan overtuigd dat Yennefers leven verloren is gegaan bij de Slag bij Sodden en probeert nu prinses Cirilla in veiligheid te brengen. Hij moet het meisje beschermen tegen de gevaarlijke, mysterieuze kracht waarover ze beschikt.

‘The Witcher - seizoen 2' - nu te zien op Netflix

3. ‘The Grand Tour presents: Carnage à Trois’ - helikopterstunts (Prime Video)

‘The Grand Tour’-presentatoren Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May zijn terug. Voor deze special verdiept het trio zich in de bizarre wereld van de Franse autocultuur. Hun epische roadtrip begint in de heuvels van Wales. De drie halen - zoals we van hen gewend zijn - opnieuw waanzinnige stunts uit. Van het ontmantelen van bommen en een huiveringwekkende bergbeklimming tot experimenten met propeller-aangedreven auto’s en helikopterstunts.

‘The Grand Tour presents: Carnage à Trois’ - nu te zien op Prime Video

4. ‘Gomorra - seizoen 5' - Maffiaclans in de clinch (Streamz)

Streamz lost het vijfde en laatste seizoen van de bloedstollende en bejubelde Italiaanse misdaadreeks ‘Gomorra’. Daarin keert Salvatore Esposito terug als de beruchte maffiabaas Gennaro ‘Genny’ Savastano. Het slotseizoen belooft heel wat spanning, want Savastano komt oog in oog te staan met Ciro Di Marzia (Marco D’Amore), die hij lange tijd dood waande. Wanneer dat niet het geval blijkt te zijn, stijgt de spanning tussen de maffiaclans in Napels. De dag van afrekening is aangebroken.

Benieuwd wie deze slachtpartij overleeft? Volg ‘Gomorra - seizoen 5' nu op Streamz

5. ‘The Hand of God' - Italiaans topdrama (Netflix)

De Oscarwinnende schrijver en regisseur Paolo Sorrentino leverde met dit Italiaanse drama weer een echte parel af. We keren terug naar het tumultueuze Napels van de jaren 80. Daar ontvouwt zich het verhaal van Fabietto Schisa, een Italiaanse tiener wiens leven op z’n kop wordt gezet. Eerst door de plotse komst van voetballegende Diego Maradona, nadien door een ongeval waarbij Maradona per ongeluk Fabietto’s leven redt.

‘The Hand of God’ - nu te zien op Netflix

Nog even verder luieren in aanloop naar de feesten? Verwen jezelf met nog meer streamingtoppers

Lees ook: