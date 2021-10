“Schuif nu maar lekker aan in ‘Sesamstraat’”: aangeslagen reacties op overlijden Sien Diels

TVBekend Vlaanderen én Nederland reageert triest op de dood van Sien Diels uit ‘Sesamstraat’. “Ik geloofde het nieuws niet onmiddellijk. Ze leek nog zo jong”, zegt Hakim Traïda, die jarenlang een collega was van de actrice. Ook de Nederlandse koningin Máxima neemt de tijd om even stil te staan bij haar overlijden: “Rust zacht.”

Het nieuws dat Diels op 74-jarige leeftijd was overleden, werd gisteren bevestigd door haar familie. De Vlaamse actrice speelde maar liefst 36 jaar lang één van de vaste rollen in ‘Sesamstraat’. Ook dook ze op in andere televisieprogramma’s, zoals ‘Thuis’, ‘Witse’, ‘Heterdaad’, ‘F.C. De Kampioenen’, ‘Sedes & Belli’ en ‘Flikken’.

Hakim Traïda (65), die jarenlang een dichte collega was van Diels in ‘Sesamstraat’, kon het nieuws eerst niet geloven. “Ze was voor mij eeuwig jong, ze bleef gewoon een meisje. Bij de rest van de cast, zag je dat ze ouder werden en bijvoorbeeld een hoorapparaat moesten dragen. Dat was bij Sien niet het geval”, zo getuigt de acteur op NOS Radio 1.

Traïda heeft goede herinneringen aan de actrice: “Ze liet je onmiddellijk welkom voelen. Toen ik voor de eerste keer moest optreden bij ‘Sesamstraat’, zat ze tussen de kinderen en klapte ze vrolijk mee. Dat was bijzonder fijn, want zo een debuut is altijd spannend.”

Acteur en vroegere collega Sven De Ridder (47) reageert aangeslagen op het nieuws: “RIP Sien, lieve Sien… Sien die in mijn jeugd dagelijks de huiskamer binnenkwam via het kleine scherm. Sien die woonde in de plezantste straat, ‘Sesamstraat’. Wat was ik trots en starstruck toen ik met jou heel even op de set van ‘Spoed’ mocht staan. Het ga je goed Sien en doe de groeten aan Aart en Paula en ook aan Jim… laat je speelgoed staan, schuif maar lekker aan, in ‘Sesamstraat’. Tot Siens…”

Lees verder onder de foto.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook de Nederlandse koningin Máxima (50) bleek grote fan te zijn van Diels: “Ach jee, Sien van ‘Sesamstraat’ is niet meer. Niet alleen de A’tjes vonden haar geweldig. Ook ik ging er graag voor zitten! #RustZacht”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

VRT-journalist Xavier Taveirne (40) had een grote appreciatie voor het taalgebruik van de actrice: “Als kind keek ik ademloos naar ‘Sesamstraat’. Niet voor Tommy of Pino, maar voor Sien Diels. Ik was helemaal begeesterd door de bijna perfecte manier waarop ze sprak en hoe soepel ze was met taal. Zonde.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Voor Joe-presentator Sven Ornelis (48) was Diels een “heldin”: “RIP prachtige dame. Heldin uit onze jeugd. Dankjewel Sien. ❤️🙏”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Presentator Thomas Vanderveken (40) vraagt aan “lieve” Sien om zijn overleden vader Hugo, die ook acteur was, de groeten te doen: “In ‘Sesamstraat’ speelde ze een ruimhartige, wakkere, warme, attente, pientere, beschaafde, behulpzame, bescheiden, begaafde, vrolijke vrouw. En dat was ze in het echt wonderbaarlijk genoeg ook. De groeten aan mijn papa daarboven, lieve Sien.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook