Schrijf je in voor het publiek van ‘The Voice Kids’ en zie de show in primeur

TV Opnames seizoen 3 ‘Outer Banks’ binnenkort van start

De serie ‘Outer Banks’ is een daverend succes op Netflix. Enkele weken geleden maakte het streamingsplatform bekend dat de serie een derde seizoen zal krijgen. Nu is er ook meer duidelijkheid over wanneer de opnames van start zullen gaan. De cast en crew komen op 16 februari 2022 weer samen om eraan te beginnen. Wanneer het derde seizoen uitkomt, is nog niet bekend.

28 december