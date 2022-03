Schoonmaakster van de Meilandjes Nadège is ernstig ziek: “Over mijn toekomst is nog weinig duidelijk”

TVGeen goed nieuws voor Nadège Coffinet (55). De Franse huishoudhulp van de Meilandjes belandde vorige week in het ziekenhuis en daar werd haar verteld dat ze ernstig ziek is. Coffinet zou al sinds januari sukkelen met pijn aan haar onderbuik en op aanraden van haar huisarts werd ze op onderzoek gestuurd. Het uiteindelijke verdict? Darmkanker.

“Ik heb darmkanker. En als je dat hoort, is het flink schrikken. Over mijn toekomst is nog weinig duidelijk, ze zijn momenteel nog van alles aan het uitzoeken”, vertelt Nadège in ‘Privé’. “Ik ga ervan uit dat ik chemotherapie krijg en word geopereerd. Begin april krijg ik, onder narcose, opnieuw een colonoscopie. Tot die tijd tast ik in het duister.”

Toch geeft Coffinet de hoop niet op. Zo laat ze weten dat ze graag nog aan de slag wil gaan bij de nieuwe eigenaars van het kasteel, natuurlijk met goede en minder goede dagen. De steun die ze nodig heeft in deze moeilijke periode vindt ze bij haar vrienden, maar vooral bij haar hond Elliot: “Aan zijn blik zie ik dat hij doorheeft dat er iets aan de hand is met zijn baasje”, vertelt ze. “Laten we hopen dat het allemaal goed komt.”

‘Chateau Meiland’-fans zijn erg gesteld op Nadège Coffinet. De huishoudhulp was een vaste waarde in het programma, en ging zelfs met de Meilandjes op vakantie. Maar nadat de familie Frankrijk verliet, sloeg alles om. Toen kasteelheer Martien en zijn gezin besloten terug te keren naar Nederland, stopten zij de samenwerking met Nadège. Dat tot ongenoegen van de Française, die vervolgens op Facebook haar woede uitte en de familie aanviel in de media. Martien Meiland zei later dat hij nooit echt boos was op zijn voormalige huishoudster. Wel vond de familie het jammer dat Nadège zo openlijk haar gal had gespuwd over de situatie. Later werd de relatie met Nadège ietwat hersteld, omdat ze een berichtje stuurde naar Martien en Erica om ze te condoleren met het verlies van hun hond Bommel.

