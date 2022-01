Schoonmaakster Nadège gaat weer aan het werk in Chateau Meiland

‘Chateau Meiland’-fans zullen Nadège Coffinet nog goed kennen. De huishoudhulp was een vaste waarde in het programma, en ging zelfs met de Meilandjes op vakantie. Maar nadat de familie Frankrijk verliet, sloeg alles om. Toen kasteelheer Martien en zijn gezin besloten terug te keren naar Nederland, stopten zij de samenwerking met Nadège. Dat tot ongenoegen van de Française, die vervolgens op Facebook haar woede uitte en de familie aanviel in de media. Nochtans was in het programma te zien hoe het gezin Meiland haar probeerde te helpen om de draad weer op te pikken in hun afwezigheid, onder andere door een appartement voor haar te zoeken. De Meilandjes konden dus niet lachen met haar commentaar.

Martien Meiland zei later dat hij nooit echt boos was op zijn voormalige huishoudster. Wel vond de familie het jammer dat Nadège zo openlijk haar gal had gespuwd over de situatie. Later werd de relatie met Nadège ietwat hersteld, omdat ze een berichtje stuurde naar Martien en Erica om ze te condoleren met het verlies van hun hond Bommel.

Met Coffinet zelf ging het intussen minder goed. Ze moest noodgedwongen verschillende jobs aannemen om rond te komen. “Ik had vier verschillende banen. Parttime, weliswaar. Bij een arts, waar ik de praktijk schoon moest maken. Op een school stond ik in de keuken, een andere baan was bij een bedrijfsrestaurant, waar ik per dag vierhonderd maaltijden moest klaarmaken. Wanneer ik daarmee klaar was, zat ik ‘s avond in een pizzakiosk in het centrum van de stad. Daar nam ik de bestellingen op en bakte de pizza’s on the spot. Het waren allemaal baantjes van een paar uur. Het is wel heel anders dan het werk wat ik in het chateau deed. Dat is voorbij en ik moet dat achter mij laten, nu moet ik weer wat nieuws opbouwen”, vertelde ze vorig jaar nog in een interview met Primo. Uiteindelijk liepen al haar tijdelijke contracten af en moest ze op zoek naar nieuw werk. Dat lijkt ze nu gevonden te hebben.