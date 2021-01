Schone schijn, affaires en pijnlijke blunders: Canvas toont andere kant van powerkoppel Ronald & Nancy Reagan

Na de jongensachtige branie van Bill Clinton, George W. Bush en Barack Obama was en is het rijk opnieuw aan zeventigers: Donald Trump en Joe Biden. In de jaren tachtig woonde er echter al eens een man op leeftijd in het Witte Huis. Ronald Reagan scoort nog altijd hoog op lijstjes van de grootste Amerikaanse presidenten van de vorige eeuw. Dat komt onder meer door zijn economisch beleid - Reaganomics - dat deels afgekeken was van Margaret Thatcher in het Verenigd Koninkrijk. Sommigen schrijven het einde van de Koude Oorlog zelfs op zijn conto. Op bezoek in Berlijn, staande voor het IJzeren Gordijn, gaf hij een legendarische speech waarin hij zijn Russische ambtsgenoot opriep de muur te slopen. ‘Mister Gorbachev, tear down this wall!’ Twee jaar later gebeurde dat daadwerkelijk.