Scholen in New York verbieden ‘Squid Game’-kostuums met Halloween: “Ongepast”

TV Dina Tersago bezorgt Andy Peelman de schrik van zijn leven

7:57 Ze zeggen dat hypnose quatsch is, dat menstruatie nog altijd een groot taboe is, dat vrouwen niet grappig zijn, dat als je lange tijd scheel kijkt je ogen ook zo blijven staan en dat koffiepoeder in de koelkast helpt tegen vieze geurtjes. Dina Tersago en Andy Peelman gaan op onderzoek uit in ‘Ze Zeggen Dat’ en testen al deze beweringen.