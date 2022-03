Schilderij Piet Huysentruyt onder de hamer voor Oekraïne

TV Bondgeno­ten slaan de bal opnieuw mis in ‘De Verraders’: “Ik heb alles gegeven, maar het heeft niet mogen zijn”

De voorbije weken ontpopte ze zich tot de publiekslieveling in ‘De Verraders’, maar vanavond viel het doek dan toch voor Astrid Coppens. Vorige week maakte ze er geen geheim van dat Walter haar hoofdverrader was en opende ze frontaal de aanval. Iets wat haar in de vijfde aflevering zuur opbrak. Astrid kreeg immers een bezoekje van Staf Coppens, die haar doodvonnis van de verraders overhandigde.

7 maart