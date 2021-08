Scherpe humor en ironie: dit zijn onze favoriete satirische series

Een mix van donkere humor, satire en thriller: deze overweldigende serie over het (liefdes)leven van een groep millennials valt niet in een hokje te plaatsen. In de Verenigde Staten wordt de reeks al jaren bejubeld, in die mate zelfs dat ze een echte cultstatus verwierf. Sinds deze zomer is de serie met Alia Shawkat (‘Arrested Development’) in de hoofdrol dan eindelijk ook bij ons te zien, dankzij de deal die Streamz met HBO Max sloot. ‘Search Party’ is een frisse, onvoorspelbare en scherpe reeks over een vriendengroep in New York. Waar in de eerste twee seizoenen de verdwijning van een ex-kennis en de dood van een privédetective centraal stonden, draait dit spannende derde seizoen rond het moordproces waarin Dory en Drew verzeild raakten. De millennialzelfspot, hilarische scènes en het charisma van Shawkat zijn voldoende reden om deze serie meteen te bingewatchen.