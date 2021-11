Schaatser Dennis krijgt van de hele jury een golden buzzer: "Sinds ik 4,5 ben sta ik elke dag twee uur op het ijs”

TVPubliekslieveling van ‘Belgium’s Got Talent’ was hij al, gisteravond ging ook de jury voor de bijl. Denis Kroulov kreeg de enige golden buzzer van Bart Peeters en co, en mag daarmee rechtstreeks naar de finale van de talentenjacht. én kreeg als kers op de taart een optreden in de show ‘Dancing On Ice’. Amper 12 is hij, maar hij schaatst alsof zijn leven ervan afhangt. “Ik train dagelijks twee uur op het ijs, sinds mijn 4,5 al. Met één doel: de Olympische Spelen in 2026.”