Scenarist Luk Wyns verklaart succes van ‘Knokke Off’ “Over seksscène waar iedereen stoned is, werd flink gediscussieerd”

TV Frank uit ‘B&B zoekt lief’ vertelt waarom hij Ilse naar huis moest sturen: “Al dat drama, ik heb het onderschat”

Lange tijd was Ilse (57) één van z'n favorieten, maar toch stuurde de 64-jarige Frank haar deze week in ‘B&B zoekt lief’ onherroepelijk naar huis. Een exit die voor heel wat drama zorgde. Ilse beweerde namelijk dat ze buitenspel werd gezet door de andere kandidates, die achter haar rug een complot hadden beraamd. Maar klopt dat wel? In dit interview geeft Frank tekst en uitleg en verklapt hij of hij vandaag nog steeds contact heeft met Ilse. “Ik ben al lang blij dat de vrouwen elkaar niet in de haren gevlogen zijn”, lacht de zestiger.