Scenarist ‘F.C. De Kampioenen’ René Swartenbroekx: “De woke-beweging duwt mensen naar extreemrechts”

TV ‘The One with the Secrets’: Warner Bros lanceert Clue­do-bord­spel in ‘Friends’-stijl

Zaterdag 30 juli vieren we de Internationale Dag van de Vriendschap. Geen betere manier om dat in de bloemetjes te zetten dan met de hitreeks ‘Friends’. Warner Bros riep deze week een heuse ‘Friends Fan Week’ in het leven, met als kers op de taart het bordspel Cluedo in ‘Friends’-thema.

28 juli