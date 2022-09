SBS reageert op heisa na woke-discussie in ‘De tafel van vier’: “Het maakt heel wat los in Vlaanderen”

TV Originele ‘The Lord of the Ring­s’-castleden spreken zich uit tegen racisti­sche reacties op nieuwe reeks

Op 2 september was het moment eindelijk daar. ‘The Lord of the Rings’-fans konden smullen van de langverwachte prequel ‘The Rings of Power’. Deze draaide zelfs uit tot de best bekeken première ooit op de streamingdienst Amazon Prime. Maar ondanks het succes wordt de reeks geteisterd door racistische opmerkingen. De originele castleden van ‘The Lord of the Rings’-films geven de haters nu lik op stuk op sociale media.

