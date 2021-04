Sarah Jessica Parker wil Hugh Grant in ‘Sex and the City’-reboot: “Om de afwezigheid van Kim Cattrall op te vangen”

TVHet lijkt erop dat we Hugh Grant (60) binnenkort aan het werk zullen zien in de reboot van ‘Sex and the City’. Bronnen vertellen aan The Mirror dat niemand minder dan hoofdrolspeelster Sarah Jessica Parker (56) hem koste wat het kost wil binnenhalen.

Sinds Sarah Jessica Parker aankondigde dat de populaire HBO-reeks ‘Sex and the City’ van onder het stof wordt gehaald, draait de geruchtenmolen op volle toeren. Welke acteur uit de originele reeks mag terugkomen? En vooral: welke nieuwe acteurs zullen hun naam aan het project verbinden? Een van de namen die in die laatste categorie de ronde doet, is die van de Britse acteur Hugh Grant. Naar verluidt staat hij ‘bovenaan de lijst van HBO’. “Sarah Jessica heeft het in haar hoofd gestoken dat ze een grote - een écht grote - mannelijke ster nodig heeft voor de cast om de afwezigheid van Kim Cattrall en de mogelijk minder belangrijke rol voor Chris Noth goed te maken", klinkt het in The Mirror. Volgens de bron zou de deal met Noth - die Mr. Big speelde - nog niet rond zijn en is het dus ook nog niet duidelijk of hij een rol van betekenis zal kunnen spelen. Dat Cattrall niet zou meedoen met de reboot, was al van in het begin duidelijk. Na de reeks en de twee daaropvolgende films liet de actrice duidelijk verstaan dat ze er genoeg van had.

Volledige vraagprijs

Hugh Grant is volgens Sarah Jessica Parker en HBO dus de uitgelezen persoon om het verlies van Cattrall en - mogelijk - Noth goed te maken. “Hugh houdt erg van de show, en vond het geweldig leuk om in het verleden met Sarah Jessica samen te werken", klinkt het. De twee waren samen te zien in ‘Extreme Measures' en ‘Did You Hear About the Morgans?’. “Bovendien scoorde hij vorig jaar nog een geweldige hit met de HBO-reeks ‘The Undoing’.” Moest dat nog niet genoeg zijn, staat er Hugh ook nog een serieuze som geld te wachten. “Het geld is er om Hugh te overhalen en zijn volledige vraagprijs te betalen."

Enkele dagen geleden verklapte acteur John Corbett al dat hij opnieuw mee gaat doen in de reboot. Hij was als Aidan te zien in de reeks en in een van de films. De ‘Sex and the City’-reboot telt in totaal tien afleveringen. Wanneer de reeks te zien zal zijn, is nog niet duidelijk.

