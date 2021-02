Sarah Jessica Parker had oorspronkelijk andere plannen voor de ‘Sex and the City’-reboot

TVHet had geen haar gescheeld of de ‘Sex and the City’-reboot had er helemaal anders uitgezien. In een interview met The Hollywood Reporter vertelde Sarah Jessica Parker (55) dat ze oorspronkelijk helemaal niet van plan was om een nieuwe serie in te blikken. Het originele plan was namelijk om een podcast op te nemen.

Sarah Jessica Parker heeft in een interview verteld hoe ze op het idee gekomen is om een reboot te maken van ‘Sex and the City’. Het idee is ongeveer in mei vorig jaar ontstaan, zo’n twee tot drie maanden na de uitbraak van het coronavirus. SJP was in gesprek met showrunner Michael Patrick King en samen hadden ze het over hun geliefde stad New York die op dat moment in complete lockdown was. Als gevolg vroegen de twee zich dan ook af hoe de personages uit de populaire serie met deze situatie zouden omgaan.

Nieuw hoofdstuk

“Ik was naar een podcast aan het luisteren en toen had ik door dat Michael Patrick King en ik nog nooit gepraat hadden over onze ervaring met de serie op vlak van creatie en productie”, aldus Sarah Jessica Parker in een interview met The Hollywood Reporter. Volgens Sarah en Michael waren hun ervaringen op dit gebied alvast de moeite waard om te vertellen in de vorm van een podcast. Al bleken hun plannen al snel te ambitieus te zijn voor een audioverhaal en besloten ze om samen aan een compleet nieuw hoofdstuk te beginnen.

Zo is uiteindelijk het idee van de reboot ‘And Just Like That’ geboren. Het verhaal speelt zich opnieuw af in het vertrouwde New York, maar we krijgen wel te zien wat voor een effect de coronacrisis op de stad gehad heeft. “Wat er in New York gebeurd is, heeft een effect gehad op een heleboel andere mensen”, vertelt SJP nog.

De opnames voor ‘’And Just Like That’ zullen vermoedelijk deze lente beginnen en de reeks zal in totaal uit tien afleveringen bestaan. Cynthia Nixon, Kristin Davis en Sarah Jessica Parker krijgen volgens Variety een miljoen dollar (824.000 euro) per aflevering. Kim Cattrall, die de rol speelt van Samantha Jones, zal niet te zien zijn in de reeks.

