Sarah Jessica Parker en Vogue vieren 25 jaar ‘Sex and the City’ met ode aan diversiteit

Het Amerikaanse modemagazine Vogue is al sinds de eerste aflevering van ‘Sex and the City’ in 1998 een inspiratie voor hoofdpersonage Carrie Bradshaw (gespeeld door Sarah Jessica Parker). Ook naast de camera’s was er een innige samenwerking tussen Vogue en het team van ‘Sex and the City’. Om de 25ste verjaardag van de serie te vieren, pakt het magazine uit met een video waarin Sarah Jessica Parker de hoofdrol speelt. Geïnspireerd door alles wat de bruisende stad te bieden heeft, gaat zij op pad in the city that never sleeps en bezoekt ze enkele gekende locaties uit de serie.