Sarah Jessica Parker deelt script van reboot ‘Sex And The City’: “Ik ben zo nerveus”

Vrijdag vond een eerste ‘table read’ plaats, dat wil zeggen dat het script doorlezen werd samen met alle acteurs. Een spannend moment, want het was de eerste keer sinds het einde van de reeks in 2004 dat het grootste deel van de cast weer bij elkaar kwam. “Ik was hier veel te vroeg", laat Parker weten op Instagram. “Ik ben ontzettend nerveus.”

‘And Just Like That’ draait om drie van de vier hoofdpersonen uit ‘Sex and the City’: Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) en Charlotte (Kristin Davis). Actrice Kim Cattrall, die in de serie over het leven van vier vrouwen in New York Samantha Jones speelde, heeft bedankt voor een rol in de reboot.