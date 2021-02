Sarah Jessica Parker bevestigt dat de coronacrisis aan bod komt in de ‘Sex and the City’-reboot

TVEnkele weken geleden kondigde Sarah Jessica Parker (55) aan dat de populaire serie ‘Sex and the City’ een vervolg krijgt en ondertussen heeft de actrice al wat meer te zeggen over de verhaallijn van de reboot. In een interview met Variety vertelt ze dat de huidige coronapandemie sowieso een deel zal uitmaken van de verhaallijn.

Fans van ‘Sex and the City’ zitten al enkele weken op een roze wolk. De populaire serie krijgt namelijk een reboot en dit onder de naam ‘And Just Like That’. Eerder raakte al bekend dat Kim Cattrall (64) niet meedoet in het vervolg en dat de serie zich dus voornamelijk zal focussen op het (liefdes)leven van Carrie, Charlotte en Miranda.

Meer details waren er tot op vandaag nog niet bekend, maar Sarah Jessica Parker geeft in een interview met Variety nu toch al enkele details prijs. “COVID-19 krijgt sowieso een plaats in de verhaallijn, want de personages wonen nu eenmaal in een stad die zwaar getroffen is. En wat voor effect heeft dit gehad op bepaalde relaties en vriendschappen? Ik heb er alle vertrouwen in dat de scenarioschrijvers dit grondig zullen onderzoeken”, aldus SJP. Verder voegde de actrice nog toe dat ‘And Just Like That…’ met andere scenarioschrijvers werkt die volgens haar een nieuwe en frisse kijk met zich meebrengen.

Gemengde reacties

De reacties op de uitspraken van Sarah Jessica Parker zijn alvast gemengd. Een aantal fans vinden dat de coronapandemie niet thuishoort in ‘Sex and the City’. “Er zijn twee zaken die compleet fout zijn. 1. ‘Sex and the City’ is niet hetzelfde zonder Samantha. En 2. niemand wil COVID-19 zien in een entertainmentprogramma.” Al is lang niet iedereen het hiermee eens. “Het coronavirus heeft al meer dan 40.000 doden veroorzaakt in NYC. Waarom zouden ze het niet betrekken in de serie?”, klinkt het dan weer in een andere reactie op sociale media.

Wanneer de reboot van ‘Sex and the City’ er komt, is nog niet officieel bekend. Al wordt er gegokt op eind 2021 of begin 2022. De productie van de serie zou deze lente al van start gaan.

