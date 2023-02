Sara Gracia Santacreu duikt als nieuwkomer Maité op in ‘Thuis’: “Ik ga voor gedoe zorgen”

Toffe madam

“Maité is niet alleen een joviale en warme collega, maar vooral een toffe madam”, aldus Sara Gracia. “Ze zou daarom gerust mijn vriendin kunnen zijn. Ze heeft geen partner of kinderen en het is aanvankelijk onduidelijk waarom ze wordt overgeplaatst. Maar dat komt nog wel aan bod en zal dan voor wat gedoe zorgen. (lacht)”

De actrice staat sinds november op de set van ‘Thuis’. “Ik kwam terecht in een superwarme ploeg. Iedereen kwam zich voorstellen en ik voelde me geen nieuweling of buitenstaander, maar meteen deel van het team. Ik stap dan ook heel enthousiast in dit nieuwe avontuur. Ik weet dat er ooit een einde aan zal komen, maar nog niet wanneer. En dat is oké voor mij.”

Theatergezelschap

Op de set kwam Sara Gracia trouwens een oude bekende tegen: Daphne Paelinck, die Christine speelt. “Als kind debuteerden we samen in de musical ‘Les Misérables’ en sindsdien legden we een soortgelijk traject af, want we richtten allebei ons eigen theatergezelschap op. Het mijne heet WeThePeople en is een gezelschap, waar iedereen welkom is: mensen met of zonder een fysieke of geestelijke beperking. Mijn zus, die het downsyndroom heeft, speelt ook mee. Dat zij deel uitmaakt van mijn droom om betekenisvol en mooi theater te maken, vind ik superfijn.”