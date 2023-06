Sara en David, de ‘hippe’ Joodse familie uit ‘Shalom Allemaal’: “Hij is het gezinshoofd, ik de nek die het hoofd doet draaien”

tv VRT gedagvaard: “Uitbeste­ding van ‘Thuis’ gebeurde niet objectief”

Media Park Development, eigenaar van de opnamestudio’s in Boortmeerbeek, dagvaardt de VRT. Het bedrijf liep het contract mis om de productie van ‘Thuis’ over te nemen. De openbare omroep besteedt het maken van de dagelijkse soap uit om geld te besparen, maar volgens de klacht is de contracttoewijzing niet eerlijk verlopen.