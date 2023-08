Sandra en Tim uit ‘B&B zoekt lief' zijn al 7 maanden samen: “Ik toon de berichten die ik van andere mannen krijg”

TV STREAMING­TIP. ‘Mask Girl’ op Netflix: maskers en moord vormen dodelijke combinatie

Na het monstersucces van ‘Squid Game’, ‘Hellbound’, ‘All Of Us Are Dead’ en ‘Narco-Saints’ zijn Zuid-Koreaanse series populairder dan ooit. En dus zet Netflix volop in op series uit het Aziatische land. Het laatste nieuwe pareltje in die lijst is ‘Mask Girl’, een donkere en komische thrillerserie.