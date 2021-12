Sander Bos, danspartner van prinses Delphine in ‘Dancing With The Stars’: “Protocol? ‘Tijd om te stretchen, meid’ zeg ik tegen haar”

“Wil jij er ook even op staan, misschien? Probeer maar hoor, ik kan wel wat hebben”, lacht Sander Bos. We hebben afgesproken in de repetitieruimte van ‘Dancing With the Stars’ in Lint. Delphines coach heeft haar uitspraak - dat hij wel stalen tenen moet hebben - blijkbaar óók opgevangen. En hij ziet er de humor wel van in.