Sander Bos, danspartner van prinses Delphine in ‘Dancing With The Stars’: “Protocol? Ik zeg gewoon ‘meid’ tegen haar”

TV Niels Destadsba­der vertelt over eerste liefde en kindertijd en knuffelt met petekind­jes in ‘James, De Musical’

Deze avond kreeg Niels Destadsbader zijn eigen musical voorgeschoteld in ‘James, De Musical’. In het programma keerde James terug naar de kindertijd van de zanger, waar toen al duidelijk was dat Niels een geboren entertainer was. Daarnaast vertelt Niels ook over z’n eerste kus, zijn petekindjes en de afgebroken zwangerschap van van zijn broer en schoonzus.

9 december