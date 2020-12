Samson & Gert nemen nog één keer plaats in hun vertrouwde decor

Showbizz Dirk Bosschaert, de stem van Samson, over zijn nieuwe baasje: “Marie eist meer dan Gert, maar bij hem was er geen inspraak”

3 december “Ik vroeg me af of Marie wel met een oude zak de baan op wilde.” Samson met een ander baasje: het blijft wennen voor Dirk Bosschaert (62), de stem van de bekendste hond van Vlaanderen en grootvader van drie. De goede wisselwerking met Marie (25) neemt niet weg dat het nog wat zoeken is. “Als Marie en ik een discussie hebben over Samson en we raken er niet uit, dan belt ze naar Viktor.”