Sammy Mahdi binnenkort te gast in ‘Het huis’

Sammy Mahdi is niet de eerste politicus die tv-kijkend Vlaanderen een blik gunt in z’n privéleven. Ook Conner Rousseau, Maggie De Block en Theo Francken gingen al in op Goens’ uitnodiging. Welke bekende figuren nog in het nieuwe seizoen zitten, is nog niet geweten. Er zijn in ieder geval nog genoeg bekende Vlamingen en Nederlanders in de aanbieding, hierna worden nog zeker twee seizoenen gemaakt. Dat bevestigde de programmamaker tijdens de voorstelling van vorig seizoen.