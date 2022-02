Samira kende Fabrizio al vóór ‘De Bachelor’: “Maar ik durfde toen nooit op hem af te stappen”

TV ‘De Verraders’ spelen het hard: “Ik zweer op mijn moeder en mijn lief dat ik niet lieg”

Op maandag 14 februari viert de liefde normaal gezien hoogtij, maar niet in ‘De Verraders’. Daar barst voor de 18 bekende Vlamingen de strijd helemaal los. Toen de nacht viel kwamen verraders Jamie-Lee Six, Walter Damen en Loïc Van Impe in het grootste geheim samen om een eerste bondgenoot te vermoorden. Is hen dat gelukt? En wie moet het spel verlaten?

