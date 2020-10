Samenzweerders en Ben Crabbé die zich weer druk maakt over ‘Jagger’: dit waren de beste momenten uit de 9de ‘Slimste Mens’-aflevering

TV“We maken hem kapot”. Dat was de boodschap die Ella Leyers en Ben Crabbé - al grappend- naar elkaar sms-ten voor aanvang van de negende aflevering van ‘De Slimste Mens’. ‘Hem’, dat was VRT-journalist Riadh Bahri. En hij moest na 56 minuten quizzen inderdaad het spel verlaten. Niet omwille van een mogelijke coalitie, wel omdat eerst Ella en dan Ben beter waren in de filmpjesronde. En Bahri in de finale net te weinig wist.

Het quizniveau van het lopende seizoen van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ ligt dit seizoen behoorlijk hoog. De meeste kandidaten zijn forse strevertjes, willen niet alleen een goede beurt maken, ze willen écht winnen. Ze hebben zich doorgaans, met ‘dank’ aan corona keihard en lang kunnen voorbereiden. Zo krijg je pittige strijd in de ‘Slimste Mens’-studio. Hard tegen onzacht. Met bijvoorbeeld nieuwkomer Ben Crabbé, in een vorig ‘Slimste Mens’-leven al eens tweede en ook eens derde, de flamboyante Riadh Bahri, die bekende dat hij zonder diploma toch bij de VRT is binnen geraakt, en de schijnbaar speelse, onverstoorbare, speltechnisch keiharde en waar nodig door het geluk geholpen Ella Leyers.

Straffe kandidaten of niet, de negende aflevering verliep quizbewijs stroef. Ben Crabbé begon als een roestige locomotief traag en haperend en had na ‘3-6-9', ‘Open deur’ en ‘Puzzel’ exact 45 seconden bij elkaar gespeeld. Dat was dan nog beter dan Riadh Bahri die 41 seconden bonus op de teller half. Ella was helemaal op dreef en had al 120 seconden gewonnen.

De fotoronde was moneytime voor het trio, maar het grote verschil werd toch alweer in de filmpjesronde gemaakt. Ben Crabbé blokkeerde op zijn filmpje over Bill Withers, waar Ella dankbaar gebruik van maakte. Ella wist dan weer nauwelijks iets over de eedaflegging van koning Boudewijn, waarop Ben 120 seconden binnenhaalde. En zo netjes over Riadh Bahri sprong.

In de finale tussen Ben en Riadh gaat de VRT-journalist de mist in bij de vraag over de zijrivieren van de Maas. Waarna hij het verschil niet kan maken met vragen over Wham en het Verdrag van Versailles. Bij de ultieme vraag over de Franse auteur Michel Houellebecq voelde Riadh de bui al hangen. “We gaan naar huis”, klonk het. Wat meteen nadien ook gebeurde.

De leukste quotes

Ben Crabbé (over de looptijd van De Slimste Mens): “Jullie zijn nog maar zeventien jaar bezig (rolt met de ogen). Ik heb al 160.000 vragen gesteld bij Blokken in 27 jaar.”

Ben (of hij stress heeft): “Ik ben gemotiveerd. En wakker. Je krijgt hier geen cadeaus.”

Sven De Leijer (ziet in Riadh de opvolger van Martine Tanghe): “Ze hebben het over Martini Tanghe omdat ze voor het Journaal al eens iets drinkt. Wel dat is hier Riadh Bacardhi.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Hilarische momenten

Sven De Leijer (loopt over van lof over Ben Crabbé): “Ik heb alles gedaan om in zijn voetsporen te treden. Ik ga al een paar jaar naar dezelfde kapper.Mijn naam was vroeger Richard, maar ik heb gewoon gezegd Ben-Sven dat trekt op mekaar. Ik ben in het weekend 1 meter 94, maar ik loop al jaren op mijn knieën. En ik heb net zoals Ben leren drummen. Ik ben wel gestopt op mijn achtste om op het niveau van De kreuners te blijven.”

Jurylid Frances Lefebure heeft het over een hilarisch drumfilmpje van en met Ben Crabbé in Blokken.

(Het bewuste filmpje)

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Kantelmomenten

Ben Crabbé en Riadh Bahri komen heel erg traag op gang, waardoor Ella meteen kan uitlopen.

De puzzel- en fotoronde kunnen voor geen verschil zorgen, zodat alles wordt beslist in de filmpjesronde. Daar scoren Ben en Ella beide een pak extra seconden. Ella wint.

In de finale kan Riadh op geen enkel moment Ben onder druk zetten. Toch wordt het aan het slot nog even spannend, maar Ben kan netjes uitspelen.

(Ben Crabbé en Riadh Bahri spelen de finale)

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

De eindscore (voor het finalespel)

Ella Leyers 402 sec.

Ben Crabbé 369 sec.

Riadh Bahri 321 sec.

De stand

Ella Leyers 9 deelnames 5 keer gewonnen 4 finales gewonnen

Riadh Bahri 4 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Hans Vanaken 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

Senne Misplon 2 deelnames 1 keer gewonnen 1 finale verloren

Miguel Wiels 2 deelnames 1 keer gewonnen 1 finale verloren

Ben Crabbé 1 deelname 1 finale gewonnen

Nieuwe kandidaat: Nora Gharib

LEES OOK