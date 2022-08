Samen trouwen en samen op reis: dit zijn de acht deelnemers in het vernieuwde ‘Blind Getrouwd’

TV Alles wat we tot nu toe weten over de spin-off ‘House of the Dragon’: “Veel draken en witharige pruiken, maar minder seksueel geweld”

Dragons are coming. ‘Game of Thrones’-fans kunnen beginnen aftellen. Vanaf 22 augustus verschijnt de spin-off ‘House of the Dragon’ op HBO Max én bij ons op Streamz. Het is nu drie jaar geleden dat de grote finale van ‘Game of Thrones’ op de wereld werd losgelaten. Fans bleven met gemengde gevoelens achter en vroegen zich af wat ze van deze prequel mogen verwachten. Auteur George R.R. Martin lichtte al een tipje van de sluier op: “De afleveringen zijn verbazingwekkend.” In dit artikel verzamelen we allés wat we tot nu toe weten over de nieuwe fantasieserie.

