Samantha Jones is terug: Kim Cattrall maakt dan toch deel uit van het tweede seizoen van ‘And Just Like That…’

TVFans van ‘Sex and the City’ hadden alle hoop om Samantha Jones ooit nog terug te zien al lang opgegeven, maar Kim Cattrall (66) maakt nu toch haar opwachting in ‘ And Just Like That...’ . Dat nieuws werd inmiddels ook bevestigd door MAX, de Amerikaanse streamingdienst waar de serie op te zien is.

De Canadese actrice doet dan wel mee in het tweede seizoen van ‘And Just Like That…’, maar een echte hoofdrol heeft Kim Cattrall niet. Haar personage Samantha Jones zal enkel opduiken in de seizoensfinale. Volgens bronnen zal de extravagante Jones bellen met Carrie Bradshaw, het personage van Sarah Jessica Parker.

Volgens ‘Variety’ werd de scène op 22 maart ingeblikt in New York. Cattrall zou niemand gezien of gesproken hebben gedurende de opnames. Een hartelijk weerzien met Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon en Kristin Davis was er dus niet. De actrice had verder ook geen contact met Michael Patrick King, de bedenker van de reeks.

KIJK. De teaser trailer van het tweede seizoen van ‘And Just Like That...’

Geen behoefte

Het nieuws van Samantha Jones’ terugkeer komt voor veel fans als een verrassing, maar in juni vorig jaar liet King in een interview met ‘Variety’ al weten dat het personage van Kim Cattrall zou opduiken in het tweede seizoen van ‘And Just Like That…’. En ook toen hij onlangs de vraag kreeg of het personage van Samantha te zien zou zijn in de reeks reageerde hij bevestigend. “Ja”, klonk het simpelweg. “Maar het is allemaal nog heel pril.”

In het eerste seizoen kwam er wel een sms’je van Samantha Jones aan bod. Verder was de actrice niet in de reeks te zien of te horen. Iets waar ze naar eigen zeggen geen zin in had. “Ik heb nooit gevraagd om deel uit te maken van de reboot”, aldus Cattrall in ‘Variety’. “Ik heb het nieuws - zoals de rest van de wereld - vernomen via sociale media.”

‘And Just Like That...’ is bij ons te zien op Streamz.

