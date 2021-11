Sam openhartig in ‘Expeditie Gooris’: “Mijn vrouw, dat is mijn beste vriendin”

TV Ballonnen, feestge­druis én een monstersco­re voor nieuwkomer Geert Meyfroidt in ‘De Slimste Mens’

Of Geert Meyfroidt zou kunnen winnen? “Ik kan wel redelijk quizzen, maar ik denk dat ik te oud ben”, klonk het bij de 50-jarige viroloog. Exact 54 minuten later wurmde hij zich in de 650ste aflevering met 559 seconden in de top tien van beste scores aller tijden. Olympisch hockeyer Alexander Hendrickx vloerde in zijn derde opeenvolgende finale concurrente Heidi De Pauw.

8 november