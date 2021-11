Sam Gooris weigert zich in te smeren, maar beklaagt zich dat al snel: “Je ziet zo rood als een kreeft”

In ‘Expeditie Gooris’ is het gezin van Sam en Kelly intussen in het zuiden van Italië gearriveerd. Morgenavond is in de laatste aflevering van de zesdelige docusoap te zien hoe een namiddagje peddelen in de zonnige havenstad Napels geen goede afloop kende voor de zanger. “Het was ontzettend warm en de zon scheen fel”, aldus Kelly. “Toch wou Sam zich niet insmeren. Gevolg: hij ziet er nu uit als een kreeft. Zelfs Kenji is verbrand, en die was wel helemaal ingesmeerd.”