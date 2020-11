Sam Gooris gaat op z'n knieën en André Hazes vindt een fitnessmaatje: herbekijk hier de tweede aflevering van ‘The Voice Senior’

TV“Ik ga zelfs op m'n knieën zitten om je in mijn team te krijgen.” Sam Gooris (47) haalde in de tweede aflevering van ‘The Voice Senior’ alles uit de kast om Antwerpenaar Eddie in z’n team in te lijven, nadat die een straffe versie van ‘Billie Jean' van Michael Jackson had gezongen. En ook bij andere kandidaten was de strijd tussen de coaches soms hevig. Herbekijk hier alle optredens.

Freddy Danau (72, Herne) is sinds zijn pensioen nog meer bezig met muziek dan voordien. Voor hem is applaus de zwaarste drug die er bestaat. Hij probeert de coaches te overtuigen met ‘Let Me Entertain You’ van Robbie Williams. Hoewel het publiek uit z'n dak gaat, duwt niemand op de rode knop. “Het enthousiasme zat er zeker in, maar het deed niet met mij wat ik verwachtte. Ik miste wat vonken”, zegt Walter Grootaers. “Ik heb me in elk geval ontzettend goed geamuseerd”, reageert Freddy positief.

Didier Waelkens (61, Zwevegem) doet vooral mee omdat hij graag zingt. Het was van jongs af aan zijn droom om voor mensen te mogen zingen en muziek is zijn uitlaatklep. Hij brengt het Nederlandstalige nummer ‘Het Kan niet Zijn’ van Will Tura. Sam Gooris is alvast overtuigd. “Ik vond het zeer goed. Welkom in m’n team”, reageert hij tevreden.

Gerda Seyen (63, Geel) heeft bijna altijd in een bandje gespeeld en ze haalt alles uit de kast met ‘It’s So Easy’ van Linda Ronstadt. Ze houdt er in elk geval de schwung in en benut het hele podium tijdens haar performance. Walter Grootaers valt voor het enthousiasme van Gerda. “Ik denk dat er nog veel meer in zit en dat we samen nog veel kunnen ontdekken”, legt hij z'n keuze uit.

Erwin Mathu (67, Deinze) is schilder met een passie voor zingen. Hij doet dat voornamelijk in het Nederlands en het Frans. Hij zingt ‘Le Géant De Papier’ van Jacques Lafon. Helaas drukt niemand af. “Ik was maar 90% overtuigd”, zegt Karen Damen na afloop van het optreden. “Ik kan amper Nederlands, dus laat staan dat ik thuis ben in het Franstalige repertoire”, vertelt Sam Gooris. “Ik kan beamen dat dat klopt”, grapt Erwin. Ook de kleindochter van de man komt even het podium opgelopen en die blijkt een grote fan te zijn van K3.

René Sleeckx (64, Dessel) baat een fitnesscentrum uit. Hij is ingeschreven door zijn vriendin en brengt ‘Spanish Eyes’ van Engelbert Humperdinck. Met succes, want André Hazes en Sam Gooris willen de man graag in hun team. “We hebben dezelfde muzieksmaak en we kunnen samen trainen", lacht André. “Oh, maar je weet niet wat je dan zal meemaken”, grapt René. “Ik zou ook best wat training kunnen gebruiken”, reageert Sam. “Ik vond het fantastisch. Ik ben een hele grote fan.” Ondanks de lovende woorden van Sam kiest de man toch voor André.

Jean Guldix (70, Malderen) doet mee omdat iedereen in zijn omgeving zegt dat hij goed kan zingen. Hij gaat het avontuur aan met ‘California Blue’ van Roy Orbison. Het blijft spannend tot het einde, maar uiteindelijk drukt Walter Grootaers af. “Ik zat te wachten op die laatste noten. Toen je omhoog ging, was ik overtuigd. Ik denk dat je ver gaat raken in de wedstrijd.” Ook hier komen de kleinkinderen even op het podium om hun opa te feliciteren.

Chip Fola (70, Antwerpen) zijn roots liggen in Shanghai. Hij zong al in verschillende landen en begeleidt zichzelf daarbij op gitaar. Voor hem is zijn deelname de kers op de taart. Hij zingt ‘All By Myself’ van Big Bill Broonzy. Na een aarzelende start brengt hij de nodige rock-’n-roll op het podium. Sam Gooris is helemaal overtuigd en drukt snel af. “Ik was meteen fan. We gaan er samen een patat op geven.” “Ik heb niet afgeduwd, maar ik wil ook wel eens een pint met u gaan drinken”, laat Karen Damen nog weten.

Roland Van Beeck (66, Essen) is al heel zijn leven tatoeëerder en is recent op pensioen gegaan. De afgelopen drie jaar heeft hij gevochten tegen kanker. Met ‘The Voice Senior’ wil hij de draad op muzikaal vlak terug oppikken. Hij brengt ‘For The Good Times’ van Al Green. Een ontroerend moment, dat André Hazes, Sam Gooris en Walter Grootaers weten te smaken. “Je hebt dit op een ongelofelijke manier gebracht”, klinkt Walter vol lof. “Wat een sterke stem heb je. Dit is de performance van de dag.” “Ik heb wel iets sneller gedrukt”, pikt André in. “Dit was raak vanaf de eerste noot. Ik heb elk woord geloofd. We gaan samen een band opbouwen. Ik ben wel jong, maar we gaan elkaar zeker vinden. Walter had het over de performance van de dag, maar dit is gewoon de performance van het jaar.” Sam houdt het kort: “Ik was zot van je stem.” Uiteindelijk kiest Roland toch voor André. Die doet meteen een vreugdedansje.

Eddie Conard (64, Antwerpen) is geboren in Virginia en heeft een indrukwekkend cv. Als beroepsmuzikant heeft hij al met verschillende nationale en internationale artiesten samengewerkt. Hij wil de coaches wegblazen met een eigen versie van ‘Billie Jean’ van Michael Jackson. Die valt heel erg in de smaak, want alle vier de juryleden draaien enthousiast om. “Dit was te gek. Ik heb het eerste gedrukt, vergeet dit niet”, roept André Hazes uit. “Ik heb nog met je vader op het podium gestaan”, laat Eddie de zanger weten. “Nou, dit is voorbestemd dan.” Ook de andere coaches doen natuurlijk hun uiterste best om Eddie te overtuigen. “Ik ben een hele grote Michael Jackson-fan en wij gaan samen hele grote dingen doen”, reageert Sam. “Ik ga op m’n knieën zitten zelf.” Die move werkt uiteindelijk niet, want de man kiest voor Karen Damen. Dat wordt meteen beloond met een dikke knuffel.

Nini Géry (71, Boekhoute) woont al 50 jaar in Duitsland. Ze zingt het liefst liedjes die iets betekenen voor haar en waagt haar kans met ‘It Must Be Him’ van Vikki Carr. Helaas is haar zangpartij niet altijd even toonvast. “Je gelooft in de tekst en brengt het heel goed, maar op een bepaald moment was ik je kwijt”, verduidelijkt Walter z'n keuze om niet te drukken. “Ik was inderdaad wel heel zenuwachtig", reageert Nini. Vervolgens neemt ze even de plek in van Sam op de coachstoel. En dan gaat André zelf een liedje zingen.

Hedwig Jacobs (69, Iddergem) ziet muziek als zijn grootste passie. Hij speelt samen met Freddy in een eigen groepje. Hij zingt ‘I Need Never Get Old’ van Nathaniel Rateliff & The Night Sweats. André Hazes duwt snel af, maar op het laatste nippertje doet Walter Grootaers hetzelfde. “Ik dacht echt dat ik je in mijn team had", reageert André wat kwaad. “Maar je lijkt op mijn vader, dus kies maar voor mij.” Hedwig volgt z’n advies en kiest voor het team van de Nederlander.

