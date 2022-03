Salar, Grace of Kristof? Voormalige ‘Big Brother’-bewoners kiezen hun favoriet voor de eindwinst

TVSalar, Grace of Kristof wint het tweede seizoen van ‘Big Brother’, daarover bestaat geen twijfel. Maar wie verdient die overwinning nu het meest? Niemand die dat zo goed kan inschatten als de oud-bewoners. Zij lieten hun licht schijnen over de finalisten, en vertellen wie volgens hen het meest recht heeft op de prijzenpot.

Amy (27): Salar

“Voor mij mag Salar winnen”, aldus Amy. “Tijdens het programma hebben we onze aanvaringen gehad, maar ik vind hem oprecht de meest geweldige bewoner uit het huis. Salar is een merkwaardig persoon. Hij bestempelde mij als een tactisch meesterbrein, maar in alle stilte was hij het wel die de concurrentie naar huis stuurde. Salar heeft het spel ontzettend goed gespeeld, en zorgde daarbovenop vaak voor de humoristische noot.”

Sercan (28): Grace

Voor Sercan is het duidelijk: Grace mag het tweede seizoen van ‘de moeder aller realityshows’ winnen. “Sinds de allereerste seconde dat ik in het huis stapte, had ik met haar een goede klik. Ik gun het Kristof ook enorm hard, maar Grace kwam als eerste het huis in. Daarom mag ze van mij als laatste het huis verlaten.”

Kitty (58): Salar

“Wie mag winnen? Nou: Salar”, klinkt het bij Kitty. “Hij mag van mij winnen omdat ik vanaf het allereerste moment een goede klik met hem had. Salar is ook gewoon zo’n jongen waar je van moet houden, dankzij z’n karakter en vrolijkheid. Ik heb zo ontzettend gelachen met hem, en van z’n gezelschap genoten. Het is een ontzettend fijn iemand, die zich niet anders voordoet. ‘What you see is what you get’, weet je wel. Daar hou ik van.”

Dimitri (26): Salar

Dimitri hoeft niet lang na te denken bij deze vraag: voor hem mag Salar winnen. “Hij is vanaf het begin eerlijk geweest. Salar vertelde aan iedereen dat hij een spel speelde, en is ook steeds bij die tactiek gebleven. Daarnaast heb ik ook bewondering voor de groei die hij tijdens het programma doormaakte. De eerste twee weken wist ik niet goed wat ik van hem moest denken, maar daarna steeg hij als persoon dag na dag in mijn achting.”

Hanne (36): Salar

Ook Hanne is onder de indruk van de persoonlijke groei die Salar tijdens het programma kende. Van haar mag de Nederlandse zakenman dus eveneens winnen. “Doorheen het spel ontwikkelde hij zich in de positieve zin”, klinkt het. “Hij zei altijd dat hij een spel wilde spelen, maar ik vind dat hij dat - naarmate het programma vorderde - meermaals heeft losgelaten. We kregen steeds vaker een losse Salar te zien, die ook kon genieten en lachen met de medebewoners. Daarnaast vind ik het mooi om te zien hoe hij iedereen respecteert. In mijn ogen is hij de terechte winnaar.”

Peter (56): Salar

Het begint eentonig te worden, maar ook Peter kiest voor Salar. “Hij mag voor mij winnen, omdat hij heel oprecht is”, klinkt het. “Doorheen het programma is hij op een positieve manier veranderd. Salar is nu veel opener, speelser, lacht en maakt plezier. Die progressie vind ik heel belangrijk in een persoon. Vandaar dat mijn stem naar hem gaat.”

Vera (26): Grace

“Ik vind het lastig om iemand te kiezen, aangezien ik hen alledrie de overwinning gun”, klinkt het bij Vera. “Kristof was in het huis een van m’n maatjes. Maar als ik écht iemand moet kiezen, ga ik voor Grace. Sinds we beiden het huis instapten, ben ik al #TeamGrace. In het huis waren we beste vriendinnen, en kon ik al mijn beslommeringen met haar delen.”

Eveline (37): Salar

Ook Eveline sluit zich - enigszins verrassend - aan bij #TeamSalar. “Ik weet dat mensen van mij een andere naam zouden vermoeden, omdat ik in het huis geen band had met Salar”, zegt ze. “Maar na mijn exit zag ik hoe hij transformeerde in een ontzettend fijn en gezellig persoon. Ik vind het jammer dat ik die kant van Salar niet gezien heb toen ik nog in het spel zat, maar we gaan elkaar buiten het huis vast wel anders - en beter - leren kennen. Bijgevolg is hij diegene die ik het meest de overwinning gun.”

Leroy (31): Grace

“Ik gun het iedereen, maar van mij mag Grace winnen”, klinkt het bij Leroy. “Zij heeft niet alleen een mooi achtergrondverhaal, ze was ook echt het zonnetje in het huis. Ze is ontzettend prettig in de omgang en bleef de hele tijd zichzelf. Daar hoorden dan grapjes bij, maar net zozeer zong ze de hele dag. Daar werd je zelf ook vrolijk van, dus wat wil je nog meer?”

Nawel (27): Grace

“Nu Nouchine niet in de finale zit, is er voor mij maar één optie meer, en dat is Grace”, klinkt het bij de queen of nominations. “Zij was in het huis een ontzettend goede vriendin, die me steunde op moeilijke momenten. vandaar dat ik het Grace van harte gun.”

Tobias (26): Grace

“Mijn stem is weinig verrassend”, lacht Tobias. “Ik gun het iedereen, maar in het huis had ik de beste klik met Grace. Alleen al vanwege onze band, mag zij van mij winnen. Maar daarnaast heeft het mij ook geraakt dat ze, moest ze winnen, met dat geld haar familie in Brazilië wil opzoeken. Dat kan bij mij op extra sympathie rekenen.”

Nouchine (25): Salar

Ook bij Nouchine geen verrassingen: zij gunt haar maatje Salar de overwinning. “Ik gun Grace ook het geld, maar als ik moet kiezen gaat mijn voorkeur naar Salar”, klinkt het. “Hem gun ik zowel de overwinning als de prijzenpot. Puur omdat hij zo gegroeid is, en omdat hij in het huis mijn beste vriend was. Dankzij Salar heb ik zelf ook een heel mooi avontuur gekend. Daarom mag hij als overwinnaar uit de bus - of beter: het huis - komen.”

Julio (43): Grace

“Alle finalisten zijn toppers en ik gun het iedereen, maar als ik één iemand moet kiezen... Dan gaat mijn stem en mijn hart uit naar Grace”, vertelt Julio. “Ze is een ontzettend fijne en lieve vrouw.”

