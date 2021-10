Saartje Vandendriessche zag af van 3 weken in het bos: “Ik heb zwart voor de ogen gezien van de honger”

TV Nieuwkomer wordt speelbal van dollende vakjury en jongste kandidate blijft scoren: dit was ‘De Slimste Mens’

27 oktober Zijn lieveling Tiroler-kostuum had hij thuis gelaten, maar toch was een duidelijk gestresseerde CD&V-voorzitter Joachim Coens de speelbal van een dollende vakjury. Coens overleefde met de hakken over de sloot, terwijl Gloria Monserez als jongste kandidate alweer triomfeerde en nu al uitzicht krijgt op een finale-ticket. Verrassing Jean-Marc Mwema moest nogal onverwacht de duimen leggen.