Saartje Vandendriessche probeert te overleven in het wild in gloednieuw Eén-programma

Hoe is het om in de natuur te overleven met zo weinig mogelijk middelen? Hoe maak je vuur zonder een aansteker of lucifers? Het zijn maar enkele vragen waar Saartje Vandendriessche tijdens haar avontuur een antwoord op wil krijgen. De presentatrice krijgt daarvoor hulp van ‘bushcrafter’ Mike. Hij leert haar hoe je, met een minimum aan middelen, langere tijd in een bos kan overleven.

“Ik wilde deze challenge ten volle aangaan omdat ik, zoals jullie weten, graag het avontuur opzoek”, vertelt Vandendriessche. Hoe langer ik in het bos zat, hoe meer ruimte er vrijkwam in mijn hoofd. En ja, ik was bang voor honger, voor koude en voor een verzwakt lichaam… maar mijn grootse angst was falen. Voor mij was het echt een ‘life changing experience’ die ik iedereen zou aanbevelen.”