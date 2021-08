Saartje Vandendriessche duikt het bos in en tóch nog ‘Kampioenen’ op de buis: dit zie je dit najaar op Eén en Canvas

DIT IS NIEUW OP EÉN

‘Onverwacht’ - vanaf maandag 30/8

Volledig scherm Onverwacht © VRT

In het nieuwe ‘Onverwacht’ trekt Iluna (16 jaar) samen haar moeder Stephanie Planckaert op ontdekkingstocht in de wereld van seks en zwangerschap bij Iluna’s leeftijdsgenoten. Op VRT NU is daarnaast de zesdelige webreeks ‘Meer Onverwacht’, een samenwerking tussen Eén en MNM, te vinden. Hierin gaan Iluna en MNM-dj en seksuologe Lotte Vanwezemael met enkele jongeren dieper in op thema’s als verliefdheid, seksuele geaardheid en sexting.

‘Let’s talk about sex’ - vanaf woensdag 1/09

Volledig scherm Let's talk about sex © VRT

Fotografe Lieve Blancquaert zoekt uit hoe mannen en vrouwen - op verschillende plekken in de wereld en in verschillende culturen - omgaan met liefde, relaties, gender en seks. In zeven afleveringen, op zeven verschillende bestemmingen, probeert Lieve zicht te krijgen op hoe de wereld seksualiteit beleeft. Telkens met een andere focus, eigen aan de plek waar ze is.

‘De tijd van ons leven’ - vanaf donderdag 2/09

Volledig scherm De tijd van ons leven © VRT

In ‘De tijd van ons leven’ strijden Elodie Ouedraogo en Otto-Jan Ham tegen de beste tijdrijders ter wereld, maar vooral tegen zichzelf, een half jaar lang. Kunnen zij zich, geruggesteund door de internationaal gerenommeerde experten van de KU Leuven, op zes maanden omvormen tot tijdrijders van een professioneel niveau? Hun onwaarschijnlijk doel: deelnemen aan het WK tijdrijden.

‘Onder vuur’ - vanaf zondag 12/9

Volledig scherm Onder Vuur © VRT

Vanaf zondag 12 september staat Eén in vuur en vlam met het nieuwe ‘Onder Vuur’. In deze spannende dramareeks moet een groep brandweermannen en –vrouwen vechten voor het voortbestaan van hun kazerne. Je herkent onder andere Louis Talpe, Lien De Graeve, Lynn Van Royen, Sam Louwyck, Alessia Sartor, Aimé Claeys, Maarten Ketels, Wouter Bruneel, Dirk Van Dijck, Sahin Avci, Ann Tuts, Piet De Praitere en Kim Van Oncen in de hoofdrollen.

‘Het hoogste bod’ - later dit najaar

Volledig scherm Het Hoogste Bod © VRT

Wat gebeurt er achter de gesloten deuren van een veilinghuis? Het is een wereld die fascineert, maar die weinigen echt kennen. In ‘Het Hoogste Bod’ geven veilingmeesters van de meest uiteenlopende Vlaamse veilinghuizen een inkijk in hun wereld. Waar de oldtimer van Koning Boudewijn wordt verkocht naast de Chinese vaas die veertig jaar in de keuken bij oma stond. Waar een kunstwerk van Keith Haring geveild wordt naast een zeldzame fles wijn.

‘De witte mars’ (werktitel) - later dit najaar

Volledig scherm 'De Witte Mars' © VRT

Vijfentwintig jaar geleden, in augustus 1996, werden drie mensen gearresteerd voor de ontvoering van een veertienjarig meisje. Na een intens politieverhoor bekennen ze. En komt de politie te weten dat ze ook nog een tweede meisje ontvoerd hebben... De nieuwe docureeks ‘De Witte Mars’ toont hoe justitie, politiek, families van de slachtoffers en de Belgische bevolking omgingen met de zaak-Dutroux uit de jaren 90. De grootste gemediatiseerde ontvoeringszaak die België ooit gekend heeft, en het op zijn grondvesten deed daveren.

‘Voor altijd kampioen!’ - later dit najaar

Volledig scherm Voor Altijd Kampioen © VRT

Met 21 seizoenen en 273 afleveringen, vier langspeelfilms, een kerstspecial, maar vooral ook een miljoenenpubliek is ‘F.C. De Kampioenen’ zonder discussie de succesrijkste comedy van Vlaanderen. ‘Voor altijd kampioen!’ schetst in vier afleveringen het verhaal van Vlaanderens populairste humorreeks, voor en achter de schermen: de opstart; de audities; de proefaflevering, de evolutie van de personages en de verhaallijnen; het vertrek van sterkhouders als Carry Goossens en Jacques Vermeire en hoe dat werd opgevangen door de introductie van nieuwe personages; het stopzetten van de serie; de langspeelfilms... Alles tot het overlijden van Johny Voners en de kerstspecial waarmee de acteurs afscheid namen van de acteur en van het personage Xavier Waterslaeghers.

‘Saar in het bos’ -later dit najaar

Volledig scherm Saar in het bos © VRT

Na ‘Op de man af’ gaat Saartje Vandendriessche een nieuwe uitdaging aan: in Saar in het bos trekt ze drie weken lang het bos in. Hoe is het om te overleven in de natuur met zo weinig mogelijk middelen? Ver weg van alles en iedereen? Saar test het uit en hoopt zo haar band met de natuur aan te halen.

‘Draagmoeders’ - later dit najaar

Volledig scherm Draagmoeders © VRT

Kinderen krijgen, kinderen zien opgroeien. Voor velen is dat vanzelfsprekend, maar niet voor iedereen. Voor sommigen is draagmoederschap zelfs de enige weg naar een eigen kind. Op de moeilijke grens tussen wens en werkelijkheid volgde journaliste Annemie Struyf drie jaar lang draagmoeders en wensouders. Van de zwangerschap tot de bevalling, van het kraambed tot het fragiele moment waarop de baby wordt overgedragen, van de babyborrel tot het verjaardagsfeestje.

‘De Noodcentrale Amerika’

Volledig scherm De Noodcentrale: Amerika © VRT

Na het succes van het Vlaamse ‘De Noodcentrale’ geeft Eén de kijkers een blik achter de schermen bij de calltakers in de Verenigde Staten. De noodcentrale Amerika vertelt het verhaal van de eerste cruciale minuten van een noodoproep door de lens van de 911-operatoren. Elk jaar komen er in de VS 240 miljoen oproepen binnen - dat zijn er 600.000 per dag.

DIT KEERT TERUG OP EÉN

‘Spoed 24/7' - vanaf maandag 30/8

Volledig scherm © VRT

Dit najaar brengt Eén het zesde seizoen van de gesmaakte docureeks ‘Spoed 24/7'. Opnieuw werd er zes weken lang, 24 uur op 24, 7 dagen op 7 gefilmd in het UZ Gent: in de onderzoeksboxen en kritieke zone van de spoedgevallendienst, en in de operatiezalen.

‘Durf te vragen’ - vanaf dinsdag 31/8

Volledig scherm Durf Te Vragen © VRT

Wie zijn voor jou nu je échte ouders: je adoptie- of je biologische ouders? Kunnen dove mensen in de maat dansen? Is je eigen seksleven even wild als in de films die je maakt? Siska Schoeters zoekt het uit in het derde seizoen van ‘Durf Te Vragen’. Ze praat met groepen mensen die door hun levensstijl, ideologie, fysieke of psychologische aandoeningen vaak tegen vooroordelen moeten opboksen. Mensen waar we stiekem veel vragen voor hebben, maar die niet in hun gezicht durven stellen.

‘Loslopend Wild’ - vanaf dinsdag 31/8

Volledig scherm Loslopend Wild © VRT

Dit najaar is ‘Loslopend Wild’ terug met een gloednieuw seizoen, waarin opnieuw een Vlaamse cast vol grote namen klaar staat om zich van zijn meest humoristische kant te tonen, met onder andere Alejandra Theus, Joke Emmers, Jennifer Heylen, Erhan Demirci, Ben Segers, Ini Massez en Lucas Van den Eynde.

‘Is er een dokter in de zaal?’ - vanaf donderdag 2/09

Volledig scherm Is er een dokter in de zaal © VRT

‘Is er een dokter in de zaal?’ Die vraag stelt Philippe Geubels vanaf 2 september opnieuw, in het derde seizoen van zijn humoristische panelshow over gezondheid. Philippe buigt zich opnieuw over de zin en onzin van de medische wereld, samen met dokter Sofie Lemmens en panelleden als Alex Agnew, Sven de Leijer, Amelie Albrecht, Erhan Demirci, Barbara Sarafian en Lotte Vanwezemael.

‘De Columbus’ - vanaf zondag 5/09

Volledig scherm De Columbus © VRT

Zonder plan en zonder voorbereiding, zo trekt ‘De Columbus’ vanaf zondag 5 september opnieuw de wijde wereld in. Wim Lybaert laat zich leiden door het toeval én door zijn gast. Wie die gast is, blijft dit seizoen een complete verrassing voor Wim. Zijn enige informatie voor vertrek? Het adres waar hij zijn blind date moet oppikken. En dat kan overal zijn...

‘Taboe’ - later dit najaar

Volledig scherm Taboe © © VRT - Frank Temmerman

Dit najaar is het langverwachte tweede seizoen van het zeer gesmaakte ‘Taboe’ – dat genomineerd werd voor een Emmy Award en tal van internationale remakes kreeg – te zien op Eén. Philippe Geubels trekt er opnieuw op uit met mensen met wie je eigenlijk niet zou mogen lachen. Dit keer trekt hij naar een huis in de Ardennen, waar hij op vakantie gaat met onder andere mensen met een onvervulde kinderwens, (ex-)verslaafden en mensen met autisme en ontwikkelingsstoornissen. Hij leert hen beter kennen, luistert naar hun verhalen en vraagt hen of er eigenlijk iets te lachen valt met hun situatie en ervaringen.

‘Undercover’ - later dit najaar

Volledig scherm Undercover © VRT

Om naar uit te kijken: Eén brengt dit najaar het langverwachte derde seizoen van ‘Undercover’ in première op het scherm. Wat niemand voor mogelijk acht – nadat Bob Lemmens (Tom Waes) in het eerste seizoen Ferry Bouman (Frank Lammers) verraadt, en in seizoen twee Ferry zich koste wat het kost wil wreken op Bob – gebeurt dan toch: de gezworen vijanden moeten samenwerken. Na de moord op een undercoveragent moeten Bob en Ferry door een samenloop van omstandigheden samen een Turks xtc-netwerk oprollen. Dit om elk hun eigen hachje te redden. Of steken ze elkaar toch liever een mes in de rug? Het wordt een razend spannend seizoen.

‘Andermans zaken’ - later dit najaar

Volledig scherm Andermans zaken © VRT

In het tweede seizoen van ‘Andermans zaken’ gaat Kamal Kharmach verder met zijn missie om ondernemingen in nood te helpen. In totaal zet hij zijn schouders onder acht bedrijven – gaande van eenmanszaken tot kleine en grotere familiebedrijven - die elk op hun manier een noodkreet hebben geuit. Kamal helpt onder andere een jong koppel dat een slagerij met duurzaam kwaliteitsvlees uitbaat, en een gepassioneerde familie die zetels op maat maakt.

‘Château Planckaert’ - later dit najaar

Volledig scherm Château Planckaert © VRT

De warme en pakkende avonturen van Vlaanderens meest geliefde familie zijn weer te volgen in het nieuwe seizoen van ‘Château Planckaert’. De familie doet er alles aan om het kasteel te renoveren en er hun nieuwe thuis van te maken. De Franse droom lijkt voor Eddy en Christa echter verder weg dan ooit. De zware revalidatie van Junior en de zorg voor de 95-jarige Clara brengt hun verhuis in het gedrang.

‘Reizen Waes: Nederland’ - later dit najaar

Volledig scherm Reizen Waes Nederland © VRT

Na ‘Reizen Waes: Vlaanderen’ blijft avonturier Tom Waes nog even dicht bij huis. Hij trekt door het meest exotische land van Europa: Nederland. Van De Wadden over Het Hoge Noorden naar Flevoland: Tom doorkruist ons buurland op zijn eigen unieke stijl, op zoek naar mooie plekken, intrigerende figuren en straffe verhalen. En die vind je dus verrassend genoeg dicht bij huis.

‘Het Huis’ - later dit najaar

Volledig scherm Het Huis © VRT

Voor het zevende seizoen van ‘Het Huis’ nodigt Eric Goens opnieuw verrassende, boeiende en interessante figuren uit. Het is een beproefd recept: de gasten worden geplukt uit hun gewone leefwereld en verblijven 24 uur in Het huis. Geen afleidingen, geen partners of kinderen, alleen de confrontatie met hun eigen leven dat de revue passeert.

‘Factcheckers’ - later dit najaar

Volledig scherm Factcheckers © VRT

Britt Vanmarsenille, Jan Van Looveren en Thomas Vanderveken gaan in het derde seizoen van Factcheckers onverminderd door met hun missie: checken wat er klopt van de tsunami aan berichten, beweringen en weetjes die we dagelijks over ons heen krijgen. Daarbij hebben ze één doel voor ogen: de waarheid achterhalen.

‘Vlaanderen vakantieland’ - later dit najaar

Volledig scherm Vlaanderen Vakantieland © VRT

Dit najaar nemen reporters Laura Govaerts, Maureen Vanherberghen en Soe Nsuki de kijkers opnieuw op sleeptouw door het prachtige Vlaanderen. Elke aflevering van ‘Vlaanderen Vakantieland’ draait rond een bepaald thema, zoals fietsen, ondergronds, bos of middeleeuwen. Laura en Maureen trekken er om beurten op uit met een bekende Vlaming en ontdekken samen mooie en interessante plekken in Vlaanderen. In haar vlog Soegesties tipt Soe nog enkele leuke locaties die zeker een bezoek waard zijn.

‘1 jaar gratis’ - later dit najaar

Volledig scherm 1 jaar gratis © © Sofie Silbermann/VRT

Dit najaar brengt Eén een kersvers seizoen van de legendarische quiz ‘1 Jaar Gratis’. De opgefriste succesformule met Thomas Vanderveken aan het roer is al aan het derde seizoen toe. Het basisconcept blijft hetzelfde: een bikkelharde afvalkoers vermomd als gezellige quiz. De inzet? Een extra jaarloon.

‘Cheyenne & Lola’ - later dit najaar

Volledig scherm Cheyenne & Lola © VRT

Topactrice Veerle Baetens schittert in ‘Cheyenne & Lola’, een spannende moderne westernreeks. Cheyenne (Veerle Baetens) is zes maanden vrij uit de gevangenis en droomt ervan om ooit haar huidige bestaan te ontvluchten en naar het Amazonewoud te trekken. De knappe maar egoïstische Lola (Charlotte Le Bon) is naar Noord-Frankrijk is gekomen om bij haar minnaar in te trekken en zo ook op zoek te gaan naar een beter bestaan.

‘First Dates Teens’ - later dit najaar

Dit najaar is het, na de volwassenen, de beurt aan de Vlaamse jongeren om op bijzondere date te gaan in het First Dates-restaurant. In ‘First Dates Teens’ gaan 16- tot en met 18-jarigen op zoek naar een lief. Dat er bij de Vlaamse jongeren – zeker in deze tijden - nood is aan een plek om elkaar te leren kennen, is wel duidelijk: op een maand tijd schreven maar liefst 1.200 tieners zich in voor deze unieke beleving. Velen willen graag eens een date in een chic restaurant beleven, of zoeken naar een manier om iemand nieuw te ontmoeten in deze digitale tijden.

Dagelijks op post dit najaar:

De Vlaming kan opnieuw genieten van dagelijkse kookinspiratie van Jeroen Meus in ‘Dagelijkse kost’. Ben Crabbé is op post met het nieuwe seizoen van ‘Blokken’. Ook ‘Iedereen beroemd’ en de populairste dagelijkse fictiereeks van Vlaanderen, ‘Thuis’, zijn er weer met heel wat nieuws. En natuurlijk zorgt Eén er ook voor dat iedereen mee is met de actualiteit via ‘Het Journaal’, ‘De Zevende Dag’, ‘De Markt’ en ‘Villa politica’.

HET NAJAAR VAN CANVAS ‘Terzake’ en ‘De afspraak’ zijn er opnieuw op volle kracht vanaf maandag 30 augustus. Ook ‘Extra time’ geeft die dag de aftrap voor een nieuw seizoen, met Frank Raes nog als anker tot het einde van het jaar. ‘De ideale wereld’ is er terug vanaf dinsdag 7 september en ‘De afspraak’ op vrijdag vanaf 10 september. ‘Kinderen van de migratie’ vertelt voor het eerst op televisie het volledige verhaal van de arbeidsmigratie naar ons land sinds de Tweede Wereldoorlog. In ‘Het leven in kleur’ peilt Karine Claassen zonder taboes naar discriminatie en racisme in ons onderwijs, justitie, media, en in ons allemaal. ‘Wat houdt ons tegen?’ is een reeks van Jill Peeters over de oorzaken van de klimaatverandering, wat we eraan kunnen doen en wat ons daarbij tegenhoudt. In ‘Op slot’ onderzoekt Michael Van Droogenbroeck de gevolgen van de coronacrisis voor onze economie aan de hand van getuigenissen van ondernemers en beleidsmakers. Op het kruispunt van sport en human interest reconstrueert ‘Het Scheldepeloton’ het soms hobbelige en kronkelige parcours van vijf jonge wielrenners die het wilden maken als prof. ‘Borderline’ is een serie auteursdocumentaires over grenzen en wat die doen met landschappen, gemeenschappen en mensen. En ‘Mademoiselle Andrée’ vertelt het verhaal van de “Belgische Schindler” Andrée Geulen. Cultuur komt aan bod in een nieuwe reeks van ‘Alleen Elvis blijft bestaan’. Isolde Lasoen volgt in ‘She’s lost’ in music zes vrouwelijke artiesten van bij ons die hun weg zoeken in de nationale en internationale muziekscene. Er komt ook een nieuw seizoen van ‘De Toots Sessies’ waarin Canvas Vlaamse artiesten een podium geeft én een duwtje in de rug. Het wordt opnieuw een kleurrijke mix van stijlen en genres, zowel muziek als podiumkunsten. Daarnaast is er de Amerikaanse true crime-reeks ‘The Interrogation’, de Britse misdaadreeks ‘Vigil’ en de Noorse Sami-reeks ‘Outlier’. Daarnaast ook vervolgreeksen van ‘Killing Eve’ (reeks 3), ‘Exit’ (reeks 2) en ‘The Handmaid’s Tale’ (reeks 4). Volledig scherm The Handmaid's Tale © Canvas

LEES OOK