Eerste studioshow voor Karen Damen en geen ‘De schaal van Pascale’ meer: zo ziet het najaar van VTM eruit

Karen Damen presenteert eerste studioshow

Volledig scherm Karen Damen © VTM

Zou ik trouwen of niet? Zou ik een wereldreis maken of een huis kopen? Koop ik een kat of een hond? Een koersfiets of een elektrische fiets? En zou ik bij mijn mama blijven wonen of een appartement gaan zoeken? Dat zijn het soort dilemma’s waarvoor kandidaten straks een beroep doen op Karen Damen in haar studioshow ‘Wat zou jij doen?’, een Vlaamse invulling van het internationale succesformat ‘What should I do?’ uit de VS.

Karen Damen was speurder in ‘The Masked Singer’ en speelt ook al een aantal jaar mee in ‘Familie’, maar dit is haar grootste klus sinds ze in 2019 overstapte van Play Media (Play 4, Play 5) naar VTM. De Antwerpse kreeg kansen bij VTM, maar besloot in 2021 toch haar exclusiviteit aan de Medialaan te verbreken. Karens drang naar vrijheid, om zelf te kiezen wat ze gaat doen - zingen, acteren, presenteren... - was naar verluidt te groot. De studioshow is een nieuwe blijk van vertrouwen van de zender die Damen straks onder meer inzet in de telenovelle ‘Milo’ rond CAMILLE.

Later dit najaar.

Regi gaat trouwen voor de lens

Volledig scherm Regi en Kristel kondigden hun verloving aan op Instagram. © Instagram @realregi

Dat hij gaat trouwen met zijn geliefde Kristel Hubeny, maakte Regi dit voorjaar bekend. Maar de Limburgse dj zou zichzelf niet zijn als hij dat in besloten kring zou doen. Net als zijn huwelijk met Elke Vanelderen in 2012 doet hij dat opnieuw voor het oog van de camera’s. Zijn nieuwe realitysoap ‘Regi en Kristel’ brengt de heugelijke dag in beeld, maar ook de aanloop er naartoe.

Later dit najaar.

3 keer per week Staf Coppens en Dragqueens in september

Volledig scherm De broers Coppens presenteren 'De big Bang' © VTM

‘Blind getrouwd’ op maandag, ‘Camping Coppens’ op dinsdag, ‘Helden van hier’ op woensdag, ‘Het jachtseizoen’ op donderdag, de nieuwe dragshow ‘Make up Your Mind’ op vrijdag, en - nog onder voorbehoud -de nieuwe spelshow ‘De Big Bang’ van de broertjes Coppens op zaterdag en ‘De verraders’ op zondag. Zo zal de tv-week in september eruit zien op VTM. Met ‘De verraders’, ‘Camping Coppens’ en ‘De Big Bang’ betekent dat drie keer Staf Coppens. ‘Het jachtseizoen’ kent een doorstart met nieuwe presentatoren Julie Van den Steen en Nora Gharib die Maarten Cop en Jamie-Lee Six vervangen. Laura Tesoro blijft op post.

Vanaf 4 september.

Jens Dendoncker bedankt kijkers

Volledig scherm Jens Dendoncker in ‘Daar doen we het voor’. © VTM

Nog voor het tv-seizoen echt van start gaat, begint Jens Dendoncker al met een bijzonderheidje. Vrijdag 25 augustus presenteert hij ‘Daar doen we het voor’, een stand-upcomedyshow waarin hij tweehonderd nietsvermoedende VTM-kijkers uitnodigt als publiek om hen te confronteren met de al dan niet aardige dingen die ze op het internet schreven over de zender. Verwacht geen harde confrontatie, positiviteit primeert.

Vrijdag 25 augustus.

Bockie en Mathieu gaan snacken

Volledig scherm Bockie De Repper en Bazart-zanger Mathieu Terryn presenteren ‘Snackmasters’. © VTM

Twee seizoenen presenteerden Koen Wauters en Ruth Beeckmans ‘Snackmasters’, maar de opvolging staat klaar in de vorm van vrienden en hobbykoks Bockie De Repper en Bazart-zanger Mathieu Terryn. Ze schotelen topchefs onder meer het Pim-koekje, de lucifer frituursnack, de dinosauruskoek en een mozarellapizza van Dr. Oetker voor.

Later dit najaar.

Laura Tesoro zoekt beste imitator

Volledig scherm Laura Tesoro presenteert voor het eerst een eigen studioshow, een soort soundmixshow 2.0, ‘Starstruck’. © VTM

Ook glitter en glamour mag niet ontbreken op VTM. Te beginnen met de eenmalige aflevering van de dragshow ‘Make up Your Mind’ op vrijdag 8 september, gevolgd door ‘The Voice Kids’ met nieuwe coaches Pommelien Thijs en Coely. Maar vooral de talentenjacht ‘Starstruck’ springt in het oog. Daarin gaat presentatrice Laura Tesoro op zoek naar de zangers die hun idool het meest overtuigend kunnen imiteren. De soundmixshow 2.0 dus, juryleden zijn mister Soundmixshow Bart Kaëll, Nathalie Meskens, Guga Baúl en Nora Gharib.

Later dit najaar.

Bart en Bea zijn nieuwe juryleden

Volledig scherm Bart Appeltans en Béa Vandermaat verhuisden van ‘Blind Gekocht’ naar ‘Huis Gemaakt’. © VTM

Niet op Play 4 in ‘Blind gekocht’, Bart Appeltans en Béa Vandermaat maken dit najaar hun debuut bij concurrent VTM in een nieuw seizoen van ‘Huis gemaakt’. Een reünie met Dina Tersago die ook nog ‘Blind gekocht’ presenteerde, maar nadien terug overstapte naar VTM.

Later dit najaar.

Dit zijn de opvallendste afwezigen

Volledig scherm Pascale Naessens en Kürt Rogiers in 'De Schaal van Pascale' © VTM

Het is een eivol najaar op VTM, toch zijn er ook een paar opvallende afwezigen. Zo is er bijvoorbeeld geen sprake van ‘Lego Masters’ en ook een tweede seizoen van ‘De schaal van Pascale’ komt er niet. Dat was tijdens de voorstelling van het najaar in 2022 de grote titel waar de zender mee uitpakte. “Met het programma hadden we gehoopt een hype te creëren en het stoffige imago van het pottenbakken te doorbreken, maar dat is niet gelukt”, reageert VTM-zendermanager Maarten Janssen. “Het was een risico, het had net zo goed het begint van een trend kunnen zijn zoals bij ‘Mijn restaurant’ destijds. Maar dat werd het niet. Soms win je, soms verlies je.”

Ook deze titels mag u verwachten

Volledig scherm Ex’en is een nieuwe fictiereeks met Bart Hollanders (‘Callboys’) en Serine Ayari. © VTM

Iets na primetime, zo rond 21u45, zet VTM ook in op diepgravende documentaires en fictie. ‘Exen’ is een nieuwe tragikomische fictiereeks met Bart Hollanders (‘Callboys’) en Serine Ayari. Maar ook ‘Van Rossem’ een docureeks over Jean-Pierre Van Rossem staat geprogrammeerd. Net als truecrimereeks ‘Moordzaken: eeuwige twijfel’, ‘Moordzaken: wetsdokters’, oorlogsdocu ‘War junkies’ en de realityreeks ‘Vrederechters’. VTM 2 zet klassiek in op darts en voetbal, maar programmeert ook een tweede seizoen van ‘Dat eet dan gelukkig zijn’. Verder zijn er nieuwe seizoenen van ‘Ladytruckers’, ‘De vuilste jobs van Vlaanderen’ en een eerste seizoen van ‘De gevaarlijkste jobs van Vlaanderen’.

