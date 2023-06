Rustig verder ‘wijnen’: ondanks controverse krijgt ‘Chateau Meiland’ toch nieuw seizoen

Hoewel bij ons enkel de eerste zes afleveringen te zien zijn op Play4, is het laatste seizoen van ‘Chateau Meiland’ al volledig uitgezonden bij onze noorderburen. Blijkt dat die helemaal niet enthousiast waren, want de uitzendingen waren volgens hen ‘te lang en te saai’. “Het enige wat ze doen is verbouwen en reclame maken voor hun eigen producten”, klonk het teleurgesteld. Dat was ook te zien aan een flinke daling in de kijkcijfers.