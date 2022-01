Ruben Block van Triggerfinger acteert voor het eerst in ‘Billie vs Benjamin’: “Zonder corona had ik waarschijnlijk ‘nee’ gezegd”

TVHij kreeg geregeld al wel eens de vraag, maar voor het eerst hapt Ruben Block (50) toe: de frontman van Triggerfinger maakt zijn acteerdebuut. “In volle coronaperiode had ik weinig uitzicht op muzikaal vlak en dat was voor mijn creativiteit echt geen meerwaarde.” Op 17 januari verschijnt hij dus op Streamz , in de nieuwe serie ‘Billie vs Benjamin’. Block zal de humoristische rol van alwetende verteller op zich nemen: “We snijden een bijzonder actueel thema aan. Je merkt in de samenleving heel goed hoe polariserend extreme standpunten kunnen zijn.”

Block maakt al bijna twintig jaar muziek bij Triggerfinger, waar hij een monsterhit scoorde met de cover van Lykke Li’s ‘I Follow Rivers’. Vasthoudende aan het adagium van ‘schoenmaker, blijf bij uw leest’, wees hij in het verleden steeds acteerrollen af. Tot nu, en daar zit de coronacrisis voor iets tussen. “De vraag van Tim (Van Aelst, de regisseur, nvdr.) kwam op een goed moment. In volle coronaperiode had ik weinig uitzicht op muzikaal vlak en dat was voor mijn creativiteit echt geen meerwaarde. Ik heb er een tijdje over moeten nadenken, maar uiteindelijk ben ik blij dat ik het heb gedaan”, vertelt de rocker. “In normale, drukke tijden had ik hoogstwaarschijnlijk ‘nee’ gezegd.”

Van Aelst bood hem de rol van ‘verteller’ aan in ‘Billie vs Benjamin’, een serie waarin een ‘linkse trut’ (Charlotte Timmers) en een ‘rechtse zak’ (Ward Kerremans) ondanks hun tegenstellingen toch verliefd worden op elkaar. “Mijn rol doet denken aan Sam Elliott, de verteller uit ‘The Big Lebowski’”, aldus Block. “Dat personage was voor ons een aanknopingspunt. Hij is grotendeels een voice-over maar komt soms eens in beeld. Zo is mijn rol in de serie ook.”

Volledig scherm Ruben Block in 'Billie vs Benjamin' © Streamz

Levenslessen

En zo belandt de muzikant als ‘verteller’ op het strand, in kostuum en met een kopje koffie in de hand. Aan het begin van elke aflevering heet hij de kijkers welkom en geeft hij duiding bij het verhaal en de personages, doordrenkt met wijze levenslessen - “liefde is een slagveld, een oorlog. Liefde is een opgroeien”- en een sprankeltje humor. “De levenswijsheden die ik vertel zijn anders dan wat ik zou zeggen in het echte leven. Maar ik probeer wel genuanceerd in het leven te staan, zoals mijn personage. Dat lukt niet altijd, wat menselijk is. Het is oké om niet altijd eenduidig in balans te zijn.”

De meningsverschillen tussen de linkse Billie en de rechte Benjamin staan dan ook tussen hun liefde in. “De serie belicht een heel actueel thema. Je merkt in de samenleving heel goed hoe polariserend dergelijke extreme standpunten kunnen zijn”, vertelt Block. “Dat veroorzaakt spanningen en daarom mogen we het belang van humor niet onderschatten, dat kan alles wat relativeren.”

Block kijkt dan ook kritisch maar tevreden terug op zijn eerste acteerervaring. “Het was grappig en onwennig in het begin,” herinnert hij zich. “Als je voor de eerste keer een album maakt en je eigen stem hoort in de studio, dan is dat ook confronterend. Ik moest naar mezelf leren kijken als acteur, dat ben ik niet gewoon, hé”, lacht hij. “Ik heb al gefigureerd in een videoclip, maar dit is iets heel anders. Maar ik werd heel goed ondersteund door een fantastisch team van mensen die goed weten waar ze mee bezig zijn. Als je op zo’n manier je eerste stappen in dat medium kan zetten, is dat prachtig.”

‘Billie vs Benjamin’, vanaf 17 januari op Streamz.

