RTL legt ‘The Voice of Holland’ stil na beschuldigingen seksueel grensoverschrijdend gedrag

TV‘The Voice of Holland’ wordt voorlopig even niet uitgezonden in Nederland, dat hebben zender RTL en producent ITV besloten. Er zijn meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik binnengekomen en RTL wil onderzoeken wat er precies speelt. “De aantijgingen zijn zeer ernstig en schokkend en waren niet bekend bij RTL”, valt er te lezen in een verklaring.

“Op woensdag 12 januari heeft de redactie van het BNNVARA-programma ‘BOOS’ een mail naar ons gestuurd met aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik rondom ‘The voice of Holland’. De aantijgingen zijn zeer ernstig en schokkend en waren niet bekend bij RTL”, aldus RTL.

Tim Hofman, presentator van ‘BOOS’, meldt op Twitter “ontzettend lang en zorgvuldig” te hebben gewerkt aan het onderzoek. “Aankomende donderdag zenden we onze aflevering over ‘The Voice Of Holland’ uit, later vandaag volgt meer info”, aldus Hofman.

RTL heeft dan in overleg met de producent van programma, ITV, besloten om ‘The Voice of Holland’ voorlopig niet meer uit te zenden. “Op basis van deze aantijgingen is contact opgenomen met producent ITV en is er in overleg besloten dat ITV onmiddellijk een zorgvuldig, onafhankelijk onderzoek zal starten. We nemen dit uitermate serieus. Deelnemers, medewerkers, iedereen moet in alle veiligheid kunnen werken. Daarin is geen ruimte voor interpretatie. Prioriteit is nu om de feiten op tafel te krijgen.”

Om wat voor beschuldigingen het net gaat, is voorlopig nog niet bekend.

Marco Borsato

Ook ‘The Voice Kids’, en meer bepaald zanger Marco Borsato (54), kwamen eerder al in opspraak door gelijkaardige beschuldigingen. Borsato kwam onder vuur te liggen nadat verschillende ‘juice channels’, kanalen die roddels over BN’ers verspreiden, de zanger betichtten van grensoverschrijdend gedrag bij enkele minderjarige meisjes. Dat zou volgens de roddelkanalen twee jaar geleden zijn gebeurd, op een barbecue bij Marco thuis. Die organiseerde hij voor kandidaten die hij in talentenjachten, zoals ‘The Voice Kids’, begeleidde.

De roddels werden niet veel later kracht bijgezet toen een jonge vrouw van 22 aangifte deed tegen de volkszanger. Volgens de Nederlandse vrouw, die anoniem wenst te blijven, is er tussen 2014 en 2019 sprake geweest van “onzedelijke betastingen”. Het misbruik begon toen ze 15 was. De vrouw kent Marco Borsato al haar hele leven. Haar moeder werkte jarenlang voor hem en is de zus van een bandlid uit zijn begintijd. Ze hielp onder meer met het beantwoorden van fanbrieven en het organiseren van fanclubdagen. “Het misbruik begon na de dood van mijn vader. Ik voelde me smerig om wat Marco met me deed, maar durfde me niet te verzetten omdat ik bang was voor de gevolgen.” Borsato zelf ontkent de feiten met klem, en diende op zijn beurt klacht in tegen de vrouw wegens smaad en laster.

